«Вахта памяти» в Орловской области пройдет в режиме ограничений

Региональная акция «Вахта Памяти-2021» состоится с 23 апреля по 9 мая.

Поисковые мероприятия будут проводиться на территории Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Знаменского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского, Орловского, Покровского, Свердловского и Троснянского районов Орловской области, информирует официальный Портал Орловской области.

В акции планируется участие 570 поисковиков, из них 390 — из Орловской области и 180 — из других регионов (г.Москвы, Архангельской, Брянской, Курганской, Курской, Московской, Пензенской, Рязанской и Тульской областей).

«Вахта Памяти-2021» будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Иногородним участникам необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции, либо сертификат о вакцинации.