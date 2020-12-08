Вакцинация не осложнит работу орловских поликлиник — прививок привезут “с гулькин нос”

На очередном брифинге глава орловского депздрава Иван Залогин ответил на вопрос о том, как повлияет анонсированное начало масштабной вакцинации от коронавируса в нашем регионе. Ведь наверняка толпы желающих защитить свою жизнь педагогов, медиков и пенсионеров ринутся штурмовать поликлиники и могут возникнуть очереди? Иван Залогин всех успокоил — ожидается поставка всего 200 доз: «Любая вакцинация начинается с осмотра врачом, перед тем, как человек вакцинируется. В зависимости от количества доз – пока мы ожидаем партию в 200 доз – у нас несколько схем вакцинации отработаны, поэтому поликлиники не захлебнутся. Лица, которые подлежат вакцинации, не будут пересекаться с больными людьми, она будет проводиться отдельно».

Не будет ажиотажа и в дальнейшем. Ориентировочно вакцинация от коронавируса должна начаться в пятницу 11 декабря, а до конца года в регион должны поступить всего 600 доз.