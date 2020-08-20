20 августа 2020



Вакцинация от коронавируса в Орловской области начнется в октябре

Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

«Наиболее массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре, после того, как вакцина пройдет все необходимые испытания. Надеемся, что в это же время вакцина поступит и в Орловскую область», — рассказал Иван Залогин.

Как сообщил Залогин, в первую очередь вакцинироваться будут медики, учителя и другие группы риска, в которую члены регионального правительства не входят.

 

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Опубликовано 20 Авг 2020 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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