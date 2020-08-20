Вакцинация от коронавируса в Орловской области начнется в октябре

Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

«Наиболее массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре, после того, как вакцина пройдет все необходимые испытания. Надеемся, что в это же время вакцина поступит и в Орловскую область», — рассказал Иван Залогин.

Как сообщил Залогин, в первую очередь вакцинироваться будут медики, учителя и другие группы риска, в которую члены регионального правительства не входят.