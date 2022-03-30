Валентина Остроушко: «А МОЛЧАЛЬНИКИ ВЫШЛИ В НАЧАЛЬНИКИ»

«Эх, борцам с коррупцией не бывать руководителями в орловском царстве вседозволенности.

В пятницу 25 марта, в 10 утра, мечта известного борца с коррупцией в сфере преподавания предметов искусства Ф. М. Корниловского встать во главе одной такой школы — им. Глинки — разбилась о непрошибаемую наглость орловской мэрии… Преподавательскому составу был представлен как руководитель другой человек.

Федор Корниловский

Фёдор Михайлович Корниловский — это тот самый постоянный посетитель кабинетов прокуратуры и других органов спецкомпетенции в борьбе с коррупцией, который раскрыл настолько явные нарушения в школах искусств Орла, что вслед за его заявлениями последовали уголовные дела, обвинительные приговоры, часть расследований продолжается, городская власть вынуждена отчитываться, принимать меры или выкручиваться… И этот человек, который в течение семи последних лет столько нервов помотал чиновникам, был уверен, что аттестационная комиссия, которую возглавляла начальник управления культуры города, поставит его руководить школой искусств им. Глинки только потому, что он заслуженный учитель РФ с 27- летним стажем руководящих должностей в подобных школах, четырьмя аттестационными листами соответствия такой должности и прочими регалиями…

Комиссия обычно выбирает того, кто тихо сидит в уголочке, а от одного вида власть имущего приходит в подобострастный трепет. Нового начальника школы искусств им. Глинки лично не знаю, может, он не такой, совсем другой… Но тем не менее такой человек, как Корниловский, мэру Орла господину Парахину совсем не нужен. Даже на такой маленькой должности. Потому что тогда господину Парахину пришлось бы признать, что те, кто борется с коррупцией, побеждают. И даже должности получают…

Вы только представьте: Корниловский выявил у одного директора школы им. Глинки нанесение ущерба бюджету более чем на два миллиона рублей, у следующего — более чем на 5 млн… и т. д, и т. п.

И что же вы думаете, мэр Парахин, которому сейчас прокуратура и следствие предъявляют претензий на гораздо более серьёзные суммы при несравнимо более серьёзных нарушениях закона, будет обращать внимание на такую ерунду, как выплата руководством школ себе премий и прочих надбавок в ущерб простым учителям музыки? И позволит торжествовать таким разоблачителям, как Корниловский?..

А вдруг Корниловский станет честно работать, простые учителя будут получать хорошую зарплату, станут довольны властью.

Посмотрят-посмотрят в Москве и скажут: как же хорошо, тихо-спокойно стало в орловских школах, давайте и мэра поставим честного — и в городе станет спокойно, власть перестанут ругать… Москва опираться на Орловщину как на спокойный регион станет…

Ой что это я… Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец…

Где это вы видели победу борцов с коррупцией? А надо бы, надо… Время неспокойное… Не ровен час, Президенту РФ только на них и придётся опираться. Вот и Корниловский не сдаётся, пишет очередное заявление…

И в конце небольшое отступление: пишу и только об одном и думаю: друзья, если в музыкальных школах по 5 млн воруют, то какая же мы богатая страна…»