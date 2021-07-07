Валентина Остроушко: ПОКРОВСКАЯ ВЛАСТЬ ЗАБЫЛА ПРО ПРОКУРАТУРУ?

№22 (646) от 7 июля 2021 г.

Депутат облсовета Валентина Остроушко опубликовала на своей странице в Фейсбуке историю о том, как после обращения на прямую линию президента России Владимира Путина мгновенно решилась проблема, с которой столкнулись жители села Топки Покровского района. Пр этом история получила неожиданное продолжение.

«…Раздаётся звонок из села Топки: « Как же это так… Это же на наших глазах происходило. Как же так обманывать можно», – удивляются местные жители публикации в местной районной газете.

Оказывается, газета опубликовала информацию о том, что проблему, о которой я писала ранее, решила покровская районная власть. Ни об обращении жителей к депутату, ни о том, что всё делалось после вмешательства прокуратуры – ни слова. По сообщению районной газеты, глава поселения обратился к главе района, как только узнал, что у жителей есть проблемы. И глава района сразу выделил 30 тысяч рублей – и жителям отремонтировали газораспределительную подстанцию.

Для тех, кто не читал, напомню о чём речь.

СДЕЛАЛИ ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ ПРЕЗИДЕНТА

Итак, как я обещала, отправила историю с требованием к жителям села Топки Покровского района платить за установку новой газораспределительной подстанции на прямую линию Президента РФ. И – о чудо! В обеденное время вчерашнего дня участковый стал опрашивать жителей по ситуации, смотрел их документы по оплате газа. Самое главное – он с ними говорил не по принципу: вы виноваты (а они уже привыкли, что с ними представители власти разговаривают именно так по любым вопросам), а узнавал детали по тому, что с них неправомерно требовали. И буквально через полчаса после его отъезда на место прибыли представители местного филиала «Газпромгазораспределения-Орёл» и буквально минут за 40 всё сделали…

Так в селе Топки во время прямой линии с Президентом появилась новая газораспределительная подстанция. Взамен вышедшей из строя.

Добраться из Орла в Топки непросто – долго и дороги откровенно плохие… Местных жителей год за годом лишали всех благ цивилизации, в прошлом году закрыли школу, а теперь и пытались лишить их доступа к газу.

За три дня до этого к ним приезжали представители покровского филиала «Орёлгазораспределения» (бывший облгаз, структура «Межрегионгаза», то есть в конечном итоге Газпрома) и глава местной сельской администрации и сообщили, что газораспределительная подстанция выходит из строя, они устали к ним приезжать и ремонтировать, больше выезжать не будут, если жители эту подстанцию не отремонтируют. В процессе разговора выяснилось, что не проведено межевание земли, подстанция не стоит ни у кого на балансе. И таким образом, считается, что подстанция принадлежит местным жителям.

— Вы должны потратить всего 20 тысяч рублей – и за эти деньги или мы отремонтируем, или вы сами найдёте того, кто отремонтирует. Жители опешили: это же газ! Опасно! Если никому подстанция не принадлежит – значит, жители остаются беззащитными. На вопрос, почему мы должны это делать, жителям ответили:

– Это же вы общую трубу проводили!

Проводили трубу 16 лет назад они за свои деньги, и тогда она стоила 40 тысяч рублей. Но не они же сами проводили, с них просто деньги собрали. А вот соседнее село вошло в программу газификации, и им проводили за счёт бюджета. Топковцы обиделись, но потом рукой махнули – есть газ и хорошо! Но тут спустя столько лет выясняется, что, проведя себе газ за свои деньги, они стали практически сотрудниками Газпрома…

Они позвонили мне и спрашивают:

– А мы что, теперь у Миллера работаем, если подстанция наша? Может, мы и магистральную трубу ремонтировать должны, по которой идёт газ в наши дома?

И ещё людей удивила стоимость новой подстанции – 20 тысяч. С учётом резкого подорожания материалов, инфляции и т.д. стоимость её должна быть значительно выше.

– Наверное, – замялись сотрудники «Газораспределения», — надо и промышленную безопасность пройти, и экспертизу… Но в соседнем селе люди же поменяли за свои деньги, но там 4 дома, а у вас 10. Вам легче.

Жители Топков призадумались: получается, что они за 20 тысяч поставят новую подстанцию незаконно, и полулегально она у них будет работать. И следить за ней тоже будут полулегально? И никто, если что, и отвечать за это не будет? Если она ни у кого не на балансе. Ведь должны быть специально обученные люди, которые должны осуществлять техническое обслуживание этой подстанции и нести ответственность за безопасность жителей села Топки. Но не они же сами!

Так родилось их письмо мне. Я отправила его по инстанциям. И так удачно – прямая линия с Президентом РФ готовилась. Если бы не прямая линия, я даже не представляю, что эти инстанция наотвечали бы и мне, и им…

Самое интересное, что этим вопросом заинтересовалась и прокуратура области, явно с подачи Москвы.

… Как сообщили мне в прокуратуре области, они стали действовать сразу после поступления им этой информации. Потому что здесь задеты общественные интересы и безопасность граждан. Сотрудник полиции выехал на место, чтобы проверить всё, что написано в обращении. Информация подтвердилась.

А теперь интересное: как мог глава района выделить эти 30 тысяч, если они не проходили обсуждение Совета? Изменения в бюджет вносятся только через райсовет. Если эта сумма выделена из денег, что идут на чрезвычайные ситуации, то, получается, что то, о чём мне написали топковцы, и есть ЧС: судя по информации из заметки, газораспределительная подстанция в Топках – бесхозная (бесхозяйная), ни у кого на балансе не стоит. Как выяснилось на обсуждении на сессии облсовета в прошлую пятницу по этой теме, практически во всей области эти подстанции никому не принадлежат, никто за ними не следит, а значит, это чрезвычайно опасно для местных жителей.

И где МЧС, Газпром, губернатор?

Не знали? Неинтересно? Только когда что-нибудь произойдёт, им становится интересно. И они отправляют кучу комиссий и проверяющих!

И, кстати, откуда появилась цифра 30 тысяч, хотя у жителей запрашивали на ремонт представители «Орёлгазораспределения» 20 тысяч?

Как за несколько дней поменялись запросы и у кого?

И, наконец, как сказал жителям тот же глава Топковского сельского поселения Волков, жители соседнего села сами отремонтировали свою бесхозяйную подстанцию. И почему же по поводу жителей соседнего села он к главе не обратился?

Кто конкретно производил ремонт и в Топках, и в соседнем селе? Газовая служба? Но после ремонта она должна была кому-то передать свою работу. А если подстанции бесхозяйные, то, значит, никто работу ремонтников не проверял и документы о приёмке не подписывал. И на каком основании тот, кто ремонтировал, принимал от жителей деньги, если они не являются собственниками подстанции?

В общем, работы у прокуратуры по газовым подстанциям Орловской области невпроворот.

И когда – я не сомневаюсь – дело будет налажено, главы районов отчитаются о своих подвигах на этом пути. Будут идти выборы, народу надо будет пудрить мозги. И никто ведь из глав не расскажет, что без прокурорского пинка они порядок в своих районах и не пытались навести…

Даже в таком опасном направлении, как газообеспечение».