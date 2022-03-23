Валентина Остроушко: «Взяли и обрушили медицину…»

№10 (679) от 23 марта 2022 г.

На днях журналист, депутат облсовета предыдущего созыва Валентина Остроушко опубликовала в свое телеграм-канале серию постов, в которых рассказывает о печальных тенденциях, сложившихся в последние годы в орловской медицине: о массовых увольнениях врачей, лицемерии чиновников и о пациентах, которых лишают качественной медцинской помощи.

Поводом для публикаций стали сообщения орловских СМИ о том, что региональные власти приглашают на работу в Орловской области врачей из ДНР и ЛНР. Эти приглашения Валентина Остроушко посчитала лицемерными и пояснила, почему:

«Читаю в СМИ и не могу от их лицемерия прийти в себя: орловские власти без зазрения совести предлагают медикам, приехавшим в Орел из Луганской и Донецкой республик, трудоустроиться в Орловской области, — пишет Валентина Остроушко. – И это после того, как лучшего донецкого хирурга И. Журило члены команды губернатора Клычкова в прошлом году выжили из детской областной больницы. Им было наплевать не только на его судьбу, но и на здоровье наших детей. Причина?.. Имея серьезную серьезную опору в областной администрации в лице советника губернатора Лежнева Крылова возглавила детскую областную больницу после неожиданной отставки талантливого организатора здравоохранения Медведева, кстати, бывшего доверенным лицом Клычкова на выборах… И пошло-поехало: из детской областной стали увольняться опытные и грамотные врачи. Журило, ее зам по хирургии, стал очередной яркой жертвой интриг.

Иван Петрович Журило в Донецке был руководителем клиники, завкафедрой детской хирургии, анестезиологии и интенсивной терапии Донецкого Национального медицинского университета им. М. Горького. К нам переехал по предложению сенатора Круглого, который сам был известным детским хирургом и возглавлял детскую областную больницу.

«Это огромное приобретение для Орловской больницы», — говорил тогда В. Круглый. В соседних регионах равных Журило не было. Местные врачи, когда понимали, что не в силах помочь, говорили пациентам: вам надо в Москву или в Орел к Журило… Последнюю операцию он сделал курскому ребенку, готовился оперировать двухмесячного орловского малыша, вся бригада утром вышла на операцию, а по приказу главврача ребенок был к тому времени уже доставлен в Москву. Наши могли все сделать сами, а главврач просто не любила Журило. Вернее, так: конкурент должен был покинуть заведение, звезды должны знать свое место… И рождались кляузы, беспочвенные обвинения. Выговоры следовали один за другим. Готовилось увольнение по статье. Журило предпочел уволиться сам.

И подал в суд. Советский райсуд снял с него все обвинения главврача: все выговоры признаны незаконными. А 25 ноября областной суд поставил жирную точку в преследовании Журило, отказав областной больнице в жалобе на решения Советского райсуда.

То есть детская областная больница лишилась лучшего хирурга из-за незаконных действий ее руководства. И эти действия поддерживал лично губернатор. Я к нему приходила, просила внимательнее отнестись к ситуации в детской областной, он ответил, что сам разберется… И встал на сторону Крыловой, а суд – на сторону Журило…

Помните историю с увольнением бывшего главврача поликлиники №2 Петиной? И опять юрист Клычков промахнулся. Во второй раз…

За время правления Крыловой из детской областной уволились 69 врачей. В том числе в последнее время двое донецких – муж и жена: она зав. поликлиникой перинатального центра, он – заведующий эндоскопическим отделением. Кто приходит на смену опытным? Молодежь. Кто ей передаст знания, если опытным врачам мешали это делать, придираясь к режиму работы? Вот они, орловские реалии…

Бывший руководитель департамента здравоохранения Залогин, приведенный сюда Лежневым, под судом, с бесплатными лекарствами преступная чехарда, скорые на вызовы в районах не приезжают, люди умирают. К врачам со стороны власти отношение наипозорнейшее… А губернатор с советником тешат амбиции? Они, никогда серьезных постов не занимавшие до приезда на Орловщину, взяли и обрушили орловскую медицину. И еще донецких и луганских медиков приглашают через нынешнего руководителя депздрава… Зачем? Чтобы федеральный центр узнал? Или просто поговорить захотелось? Эти люди многое перенесли, и только ваших интриг им не хватало…», — с горечью заключила Валентина Остроушко. А спустя буквально несколько дней у журналиста появился новый повод для продолжения темы.

«… Я уже писала о трех донбасских врачах, которые покинули детскую областную больницу. Кстати, у всех высочайший уровень. А не так давно еще один, уже четвертый врач из Донбасса уволился из детской областной, — рассказала Остроушко в очередной публикации в телеграм-канале. – Невролог, высококлассный. И все потому, что именно губернатор создал в Орловской области такие условия для специалистов, при которых они здесь не задерживаются… Он покрывает тех, кто не терпит конкуренции и просто выживает всех знающих себе цену.

Отделение ЭКО, открытое губернатором в прошлом году, так и не дало результатов. Может быть, потому что можно хоть еще 120 выпускников мединиститута взять на работу, выгнав всех неугодных, а у кого они учиться будут?

И еще… Из-за того, что закупки на медоборудование в Орловской области были проведены просто с невероятными нарушениями, больницы получили меньше оборудования, чем могли бы. А как иначе, если завышение цен от рыночных было до 80 процентов… От рыночных! Из-за того, что наши больницы недополучили значительное количество нового оборудования, многие пациенты не получат той самой квалифицированной помощи, которая поможет им качественно жить или даже выжить… За каждое слово в этой заметке отвечаю. Все документы у меня, у прокуратуры, у ФСБ…»