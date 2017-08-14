Валерий Амелин: «Как не надо бороться с коррупцией»

№14 (507) от 18 апреля 2018 г.

В марте 2018 года прокуратура Орловской области принесла официальные извинения Валерию Амелину в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

Громкое дело Амелина широко освещалось в орловских СМИ: бывшего руководителя аппарата облсовета обвиняли в мошенничестве и растрате. В ноябре прошлого года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор по этим двум статьям, однако позднее областной суд прекратил уголовное преследование Амелина по статье 159 (мошенничество) – и прокуратуре пришлось извиняться. Сам Валерий Евгеньевич и тогда, и сейчас утверждает, что оба уголовных дела, возбужденных в отношении него были заказными. Почему – читайте в интервью Валерия Амелина «Орловской среде».

— Валерий Евгеньевич, в свое время «Орловская среда» также публиковала информацию о том, что у вас возникли проблемы с законом. Два года назад вы утверждали, что опубликованные в СМИ сведения ничего общего с правдой не имеют. Но ведь журналисты пользовались информацией из серьезных источников – в том числе из прокуратуры и правоохранительных органов…

— Скоро исполнится два с половиной года с того времени, когда на коллегии прокуратуры области прозвучали обвинения в мой адрес в нарушении антикоррупционного законодательства. Коллегии предшествовали многочисленные публикации в ряде региональных СМИ и на интернет-сайтах, которые основывались на утечке информации из прокуратуры и УФСБ.

В тот период в СМИ чего только не писалось. Кроме нарушения антикоррупционного законодательства говорилось о якобы моих бизнес-интересах за рубежом и незаконной работе в академии госслужбы, о неотражении доходов в декларации и выемке документов в моем рабочем кабинете, чего в действительности не было.

Напомню, заседание коллегии прокуратуры состоялось 5 февраля 2016 года. И все примеры в отношении меня там подавались как установленные факты: «нарушено», «выявлено», «установлено». То есть прокуратура фактически взяла на себя функции суда, а это – нарушение статьи 49 Конституции РФ.

Так, в частности, в выступлении прокурора области было отмечено, что было «нарушено требование антикоррупционного законодательства бывшим руководителем Аппарата областного совета Амелиным, который получил от возглавляемой им общественной организации спонсорскую помощь в размере 400 тысяч рублей, свыше 260 тысяч из них он не отразил в декларации о доходов. Также установлен факт незаконной выплаты ему зарплаты за период, когда он фактически обязанности не выполнял, а отдыхал».

Хочу еще раз обратить внимание: на заседании коллегии подводились итоги работы ведомства за 2015 год. Между тем данные, которые касались якобы допущенных мной нарушений, в тот период еще не проверялись (уголовные дела были возбуждены только в феврале 2016 года, со следователями прокуратуры я встречался в январе и феврале 2016-го). Поэтому приводить эти примеры в качестве результата борьбы с коррупцией на коллегии, прошедшей 5 февраля 2016 года, прокуратура просто не имела права. Не случайно в официальных материалах областной прокуратуры эти данные появились только по итогам работы за 2-е полугодие 2016 года.

Именно поэтому во всей этой истории я прежде всего вижу политическую составляющую, кампанейщину, исключительно показной пример якобы борьбы с коррупцией. Именно по этому поводу президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному собранию совершенно справедливо отметил, что «борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности».

Теперь что касается возбужденного против меня уголовных дел. Считаю, что они носили заказной характер, расследовались непрофессионально и предвзято.

Как известно, областной суд отменил обвинительный приговор по одному из дел, уголовное преследование по статье 159 Уголовного кодекса в отношении меня прекращено.

Речь идет о том, что прокуратура области, проведя в декабре 2015 года проверку исполнения законодательства, регламентирующего порядок прохождения госслужбы, направила в орган предварительного расследования материалы в отношении меня для решения вопроса об уголовном преследовании. Согласно этим материалам, прокуратура якобы выявила факт, что мне как руководителю аппарата облсовета была начислена и выплачена заработная плата в период, когда я находился на отдыхе за пределами Российской Федерации. На самом же деле отпуск в тот период по закону мне еще не полагался. За границу я выезжал на лечение, и в связи с этим написал заявления с просьбой предоставить мне дни в счет отпуска. Все эти дни я отработал осенью 2012 года. На этот счет имеется официальное разъяснение госинспекции труда в Орловской области, а также многочисленные свидетельства сотрудников аппарата облсовета от том, что в в сентябре-октябре 2012 года я находился на рабочем месте, участвовал во всех мероприятиях, то есть работал за те дни, которые брал в счет отпуска. Но, полагаю, проводивших проверку сотрудников прокуратуры и позднее – следственных органов это не интересовало. Так, вопреки моему законному праву знакомиться с актом прокурорской проверки, несмотря на все мои попытки, никто меня с этими материалами не ознакомил. Отмечу, что ответы на все мои письма в облпрокуратуру подписывал начальник отдела Корнев, который по сути не отвечал ни на один поставленный вопрос. Более того, были случаи, когда он даже искажал реальное положение дел.

Так, в ответе на мое письмо о принесении извинений после отмены обвинительного приговора по этому делу (что предусмотрено законодательством), он сообщил недостоверную информацию, что извинения не принесены до сих пор, поскольку гособвинителем подготовлено кассационное представление на апелляционное определение коллегии Орловского областного суда. При этом Корнев отлично знал, что никакого кассационного определения нет.

В этой связи хотелось бы вспомнить цитату из еженедельника «Совершенно секретно», в которой говорится следующее: «У нас есть неопровержимые доказательства того, что подчиненные прокурора Полуэктова совершенно беспардонно вводят всех в заблуждение в надежде, что эта информация не может быть проверена. Мы решили проверить орловскую прокуратуру на честность. С полной ответственностью заявляем: проверки это областное ведомство не выдержало».

Хочу добавить, что я подготовил заявление в Генеральную прокуратуру о привлечении Корнева к ответственности.

— Но извинения прокуратура все же принесла?

— Да, я получил официальный документ за подписью заместителя прокурора области Панкратова, в котором говорится:

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда от 01.11.2017 приговор Советского районного суда г. Орла от 14.08.2017, которым Вы были признаны виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3. ст. 160 УК РФ, изменён. В отношении Вас прекращено уголовное преследование по ч. 3 ст. 159 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Судом признано право на реабилитацию.

В соответствии с требованием части 1 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ».

— Тем не менее приговор по второй статье – о растрате – не отменен?

— Приговор по второй статье сегодня находится в стадии обжалования в Коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ.

Напомню, что в этом случае поводом для возбуждения дела стало устное заявление гражданина Ливцова, а впоследствии – рапорт сотрудника УФСБ, направленный тогдашнему начальнику Управления Задворному. Последний отправил его по инстанциям, что привело к многотомным исследованиям, в которых был задействован целый ряд работников, вынужденно оторванных от основной деятельности.

Кстати, после отъезда Задворного в Пермь, куда вслед за ним уехал и сменивший меня на должности руководителя аппарата облсовета Михаил Берников, ситуация с возбуждением этого дела прояснилась: речь шла о трудоустройстве Берникова, для которого нужно было освободить место. Поэтому со временем, когда стала ясна юридическая несостоятельность рапорта сотрудника УФСБ, о нем как бы забыли, а вот заявление Ливцова стало рассматриваться как основное.

Ливцова я знаю давно, еще с конца 80-х годов. Он, как и я, является одним из учредителей Орловского регионального отделения Общества Российско-китайской дружбы (далее- ОРКД. – прим. ред.), и в причинении ущерба этой общественной организации он меня в своем заявлении и обвиняет. При этом сам Ливцов интереса к деятельности общества не проявлял, членские взносы не платил, ни финансовую, ни какую-либо другую помощь обществу не оказывал. Тем не менее он с точностью до рубля указал в заявлении сумму ущерба, который я якобы причинил ОРКД. Как утверждал сам Ливцов, данную цифру он узнал от неких третьих лиц, каких – не помнит. Во время очной ставки, когда я спросил его, понимает ли он, что все изложенное в его заявлении является клеветой и что он может быть привлечен к ответственности, он в присутствии адвоката и следователя сказал, что лучше пострадает за клевету, чем будет портить отношения с правоохранительными органами.

Я считаю, что подавая это заявление, Ливцов не был свободен в своих действиях, а действовал по указанию лиц, ведущих показную борьбу с коррупцией. Однако, подчеркну, это с него ответственности не снимает. Поэтому я обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Ливцова к ответственности за клевету. После чего, в порядке частного обвинения Ливцова в клевете, я обратился в мировой суд, который в марте этого года, рассмотрев материалы уголовного дела, прекратил уголовное преследование по статье «клевета» и передал дело в Следственное управление УМВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса РФ «ложный донос». Кроме того, Ливцов столько наговорил в суде, видимо, перепутал 2018 год с 1937-м, что его показания попадают под действие части 2 статьи 307 УК РФ, в связи с чем я подал соответствующее заявление в следственную часть Следственного управления УМВД России по Орловской области.

Наконец, должен отметить, что и в данном деле позиция прокуратуры вызывает недоумение. Так, например, в основу постановления прокурора о направлении материалов по обществу РКД в следственный орган положена информация начальника управления областной прокуратуры Гришина, где он делает безапелляционный вывод, что Амелин В.Е. «совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ». То есть сотрудник прокуратуры решил все и за следствие, и за суд – и даже статью определил. И опять же с материалами проверки меня никто не ознакомил. Более того, уже после утверждения обвинительного заключения, 13 января 2017 года, в областной газете «Орловская правда» было опубликовано интервью прокурора области Полуэктова, в котором он, ссылаясь на обвинительное заключение, приводит факты, которых в этом заключении нет. Например, о том, что я получил от возглавляемой мной общественной организации спонсорскую помощь в размере 370 тысяч рублей или что не отразил сумму свыше 260 тысяч в декларации о доходах. При этом каких-либо вразумительных ответов на мои резонные вопросы добиться от сотрудников прокуратуры невозможно: они лишь ссылаются друг на друга. Поэтому я обжалую и их действия.

Вне зависимости от принятых судом и Генеральной прокуратурой решений, я намерен совместно с журналистами ряда центральных и местных СМИ провести журналистское расследование по заказному делу против меня в попытке создать видимость борьбы с коррупцией. Думаю, статью по результатам этого расследования уместно будет назвать «Как не надо бороться с коррупцией».