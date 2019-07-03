«Вас спросить забыли!»

№23 (560) от 3 июля 2019 г.

В Орле началась серия пикетов против фонтана в сквере Ермолова

Искусствовед, член Союза художников РФ, эксперт ЮНЕСКО, активист общественного движения «Граждане Орла» Светлана Свеженцева вышла во вторник к зданию областной администрации на одиночный пикет против фонтана в сквере Ермолова. На плакате она написала ряд требований: активистка попросила Андрея Клычкова не навязывать орловцам свои представления о благоустройстве, а депутатов горсовета – спасти сквер Ермолова. Она рассказала журналистам, что в городе происходит установка какого-то бесчисленного количества фонтанов. При этом мнение коренных жителей совершенно не учитывается. Никто не спрашивает, есть ли у орловцев другие проблемы, более насущные, чем строительство фонтанов. По мнению Свеженцевой, решение о размещении фонтана в сквере Ермолова навязывается городу. Между тем, Светлана Свеженцева помнит историю этого места еще с тех пор, когда там был просто огороженный пустырь. Сквер постепенно развивался и в последние годы превратился в очень благоустроенный и благополучный уголок городского пространства, который с удовольствием посещают жители.

– Если не обращать внимания на голубые баночки, которые там притулились, и зеленых человечков с ведрами для раздельного сбора мусора, совершенно ни к селу ни к городу там поставленных, то сквер Ермолова сейчас совершенно приятное для жителей место. И это место далеко не в первую очередь нуждается в реконструкции. Орел – это не только центр. В нашем городе огромное количество мест, требующих внимания: это и новые микрорайоны, и Выгонка, и Карачевское шоссе, и Васильевская. Там огромное число мест, кричащих, что их нужно менять. Что там нужно сделать что-то красивое, как-то благоустроить эти места. Но почему-то взяли именно этот сквер. Может быть, потому, что он в центре и получится хороший пиар? Но этот сквер не нужно менять – он прекрасно постоит и без переделки. Зачем переливать из пустого в порожнее и тратить деньги, которые можно пустить на что-то более важное? Так их потом еще выбивать нужно! А сквер не является для орловцев каким-то горячим вопросом. Я часто хожу по Посадской, по Васильевской – там отсутствуют ливнёвки. Какие у нас дороги, тротуары, все знают. Там после каждого дождя люди идут буквально по колено в воде. Приходится обходить машины, выходить на проезжую часть, как-то перепрыгивать, перескакивать. То есть такие мучительные процедуры для людей. На Карачевской много домов-памятников, которые являются объектами культурного наследия, и эти дома просто разваливаются, находятся в совершенно жалком состоянии. То есть в каких-то благополучных странах до такого состояния не доводят даже обычные дома. А тут памятники! Но на это нет внимания, нет финансирования. Все игнорируется, – отметила Светлана Свеженцева в беседе с журналистами орловских СМИ.

С пикетчицей пообщался и вышедший из парадного подъезда «серого дома» советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев. Диалогом это общение назвать нельзя: со свойственным ему напором Лежнев просто обрушил на Светлану Свеженцеву поток вопросов, восклицаний и обвинений, не давая ей возможности изложить свою позицию. Процесс сняли на видео находившиеся рядом журналисты и позднее выложили в сеть. Зрители были шокированы манерой общения чиновника с гражданским активистом. Как именно Лежнев разговаривал с орловчанкой, пришедшей выразить свою гражданскую позицию, читайте в расшифровке этого так называемого диалога.

Лежнев:

– Деньги выделяются не только на фонтан, но и на благоустройство всей этой зоны. Плюс пешеходный мост от МФЦ полностью сделать красивым, потому что то, что сейчас есть, это никчемное существо, на самом деле. И я не понимаю, почему люди против, ведь это лучше? Лучше.

Светлана Свеженцева:

– Я не могу сказать, что это лучше, там стоят деревья.

Лежнев:

– Деревья, деревья, деревья, деревья…

Свеженцева:

– Лучше – это понятие относительное.

Лежнев:

– Деревья, деревья, деревья… В три раза больше там будет высаживаться. Мы ж не можем говорить, если там дерево, ничего не надо.

Свеженцева:

– Там 28 деревьев планируется, насколько я знаю.

Лежнев:

– Это лучше.

Свеженцева:

– Во-первых, по этому проекту я не вижу, что это лучше.

Лежнев:

– Только безумный человек может сказать, что это хуже. Это лучше! Вот смотрите: фонтан для детей, детская площадка, для пенсионеров места, кафешка хорошая будет!

Свеженцева:

– Вы мне не даете сказать, и вы мне будете рассказывать, что лучше!

Лежнев:

– Не я, это мнение экспертов!

Свеженцева:

– Я окончила харьковский художественно-промышленный институт, я тоже могу себя считать экспертом и могу сказать…

Лежнев:

– Три месяца прорабатывался этот вопрос, выбиралось место, ведь не только сквер, еще раз говорю, от МФЦ мост полностью сделать, потому что, ну извините, это дорога какая-то сделана.

Свеженцева:

– А сквер Маяковского почему не будет затронут?

Лежнев:

– Да все будет затронуто! Все будет затронуто!

Свеженцева:

– Я не вижу, что сквер Маяковского как-то затрагивался…

Лежнев:

– Все будет затронуто! Все будет затронуто! Поверьте. Все. А то, что сейчас происходит в сквере, я бы вас спросил, когда вы сами-то в последний раз там были, гуляли? Когда вы в последний раз там были, гуляли, честно скажите?

Свеженцева:

– Дело в том, что я там работаю, я прохожу каждый день…

Лежнев:

– Проходить и гулять — это две разные вещи.

(…)

Свеженцева:

– Я сама лично обращалась к мэру Орла…

Лежнев:

– Я еще раз говорю: я не понимаю тех людей, которые против этой красоты. Я не понимаю этих людей, которые борются за десять деревьев ради вот этого всего. Я не понимаю! И никто этого не поймет из нормальных! Это непонятно. Логически это непонятно.

Свеженцева:

– Ничего удивительного.

Лежнев (перебивая):

– Почему против? Почему против? Вы почему против?

Свеженцева:

– Потому что у нас с вами разные представления…

Лежнев:

– Абсолютно верно! Абсолютно верно!

Свеженцева:

– Вы мне не даете говорить.

Лежнев:

– Почему вы против, вы скажите!

Свеженцева:

– Давайте я вам расскажу…

Лежнев:

– Нет, мне надо ехать в командировку. Почему вы против?

Свеженцева:

– Я вам рассказываю. Потому что Орел сейчас напоминает человека, который одет в грязные штаны, грязную обувь, у него грязная сумка, и на нем есть футболка, вот этот вот, допустим, скверик, понимаете? И зачем переодевать этот скверик…

Лежнев:

– Где вы раньше были? Раньше вы где были?

Свеженцева:

– Вы мне не даете договорить.

Лежнев:

– Раньше вы где были?

Свеженцева:

– Вы мне опять не даете договорить.

Лежнев:

– Ну где вы были-то раньше? Почему вы сейчас проснулись-то все, когда вы говорите, Орел, футболка грязная. Любите свой город и уважайте его!

Свеженцева:

– Мы любим, поэтому…

Лежнев:

– Да вы ничего не сделали, чтобы его любить!

Свеженцева:

– Мы любим, и поэтому сейчас…

Лежнев:

– Вы ничего не сделали!

Свеженцева:

– Это вы приехали…

Лежнев:

– Вы ничего не сделали! Мы приехали и мы делаем! Вот в чем вопрос!

Свеженцева:

– Вы сейчас мне хамите!

Лежнев:

– Я не хамлю вам. Вы ничего не сделали!

Свеженцева:

– Я всю жизнь живу в Орле…

Лежнев:

– Вы ничего не сделали. И что вы сделали? И что вы сделали, с плакатом вышли?

Свеженцева:

– Да, я вышла с плакатом, потому что мне не все равно, что происходит.

Лежнев:

– Почему вы против этого сквера?

Свеженцева:

– Да потому что, посмотрите на Ленинскую, что вы с Ленинской сделали!

Лежнев:

– Где вы были тогда? Где вы были тогда?

Свеженцева:

– Такой похабный проект…

Лежнев:

– Где вы тогда были?

Молодой человек, стоящий рядом:

— Когда тогда-то?

Лежнев:

– Когда Ленинскую делали!

Молодой человек:

– Почему 36 деревьев спилили?

Лежнев:

– Какие деревья?

Молодой человек:

– На храме Михаила Архангела зачем спилили 36 деревьев?

Лежнев:

– Вам объяснил город?

Молодой человек:

– Нет, не объяснил.

Лежнев:

– Поэтому, когда вы выступаете против, должна быть четкая позиция: мы против, потому что.

Свеженцева:

-– У меня есть четкая позиция. Хватит городу фонтанов. Займитесь, наконец, делами.

Лежнев:

– Все? Забыли у вас спросить! Сотни людей говорят: не хватит, тысячи говорят – не хватит. Тысячи!

Свеженцева:

– Да, но в Орле всего тысяча людей говорит: надо, остальные – против. Вы почитайте социальные сети.

Лежнев:

– О соцсетях не надо говорить, туда (показывает в сторону Ленинской) выйдите вечерами. Пообщайтесь с людьми, они вам скажут, выйдите с плакатом, каждый будет идти и будет говорить. Выйдите!

Свеженцева:

– Мы обязательно выйдем.

Лежнев:

– А я посмотрю, что скажут люди.

Пенсионерка, проходящая мимо:

– Ленинскую уже благоустроили гробами. Вы послушайте, что люди о Ленинской говорят!

Слушать, что говорят люди, советник не стал: миссию выполнил, плебсу, как мог, разъяснил, что считаться с ним, плебсом, никто не собирается, и отбыл на авто представительского класса в неизвестном направлении…