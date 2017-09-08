Ваше кредо? — Одобрям!

№31 (479) от 20 сентября 2017 г.

«– Я, местный житель, как и все местные жители…

– Мы, местные жители, как и жители других мест…

– Я, вагоновожатый, как и все вожатые вагонов…

– Мы, бурильщики…

– Мы, носильщики…

– Мы все, как и все остальные…

– Решительно и всемерно…

– Целиком и полностью…

ОДОБРЯМ!!!»

Текст, фрагмент которого процитирован выше, написан 30 лет назад, в разгар перестройки, известным советским сатириком Михаилом Мишиным. Как оказалось, некогда популярное, а ныне полузабытое произведение актуально и сегодня. Во всяком случае в Орловской области. С некоторыми поправками, разумеется.

Ну-ка хором, ну-ка дружно!

На днях решительное и всемерное «Одобрям!!!» грянули — нет, не местные жители, и не носильщики с бурильщиками, а орловские «общественники» всех мастей. Если конкретно — Общественная палата Орловской области (та, что при областном правительстве) и Общественный союз Орловской области (тот, что раньше назывался Общественной палатой), Общественный совет при облсовете, а также совет муниципальных образований. Одобряли пресловутый «закон Потомского», фактически запрещающий проведение митингов и пикетов почти на всей территории города Орла, ранее принятый в первом чтении большинством депутатов облсовета и вызвавший возмущение гражданского общества — настоящего, а не бутафорского.

В общем дружном хоре одобряющих особо отличился Общественный союз, возглавляемый небезызвестной общественницей Ниной Лыгиной.

Собственно, в том, что придворная «общественность» одобрит предложенный коммунистом Потомским «драконовский» законопроект о митингах, никто и не сомневался: многочисленные официальные общественные структуры в Орловской области давным-давно сделали «Одобрям!» своим девизом. Одобряют и поддерживают, разумеется, всё, что исходит от власти — и неважно кто на данный момент в Орловской области эту власть представляет.

Было время — и тогдашний председатель Совета Общественной палаты (той, что ныне называется Общественным союзом) Сергей Мальфанов оказывал публичную поддержку тогдашнему вице-губернатору Виталию Кочуеву, ставшему фигурантом одного из самых громких уголовных дел коррупционной направленности. Помнится, тогда, в 2008-м, господин Мальфанов публично, на специально собранной пресс-конференции, защищал «конституционные права» господина Кочуева (впоследствии признанного виновным) от «определенных политически ангажированных средств массовой информации», которые посмели обнародовать детали уголовного дела и даже назвать подозреваемых!

Сменившая господина Мальфанова у руля Общественной палаты госпожа Лыгина продолжила славную традицию уже при губернаторах Козлове и Потомском. Так, активной поддержке и одобрению Общественной палаты под руководством Нины Ивановны подверглась инициатива губернатора Козлова и его правой руки — одиозного вице-губернатора Игоря Гармаша — возвести в Орле памятник генералу Ермолову на народные пожертвования. И все бы ничего (орловчане, собственно, тоже в большинстве своем были за памятник), но поддерживали настолько активно, что взялись даже эти самые пожертвования собирать — вот правда, отчитаться потом не получилось — разразился скандал, который, впрочем, потихоньку сошел на нет, как и несколько миллионов пожертвований…

Ну а нынешнего губернатора — коммуниста Потомского — госпожа Лыгина и возглавляемая ей Общественная палата (та, которая ныне — Общественный союз) начали одобрять и поддерживать еще до того, как последний стал губернатором. Опять же помнится, как в июне 2014 года почтенная Нина Ивановна на голубом глазу рассказала корреспонденту «Орловской среды», как ей нравится кадровая политика врио Потомского. И в частности, потому, что один из руководящих постов занимает такой выдающийся профессионал, как Михаил Михайлович Бабкин. Помните такого? Тем, кто забыл, напомним: Михаил Михайлович был привезен в Орловскую область Вадимом Владимировичем и назначен главным по финансам, а потом вдруг скоропостижно уехал, никого не предупредив, а после него остался опечатанный кабинет, из которого оперативные сотрудники спецслужб, говорят, изымали какие-то документы…

Но мало ли кто там уехал (или кого увезли) — Нина Ивановна-то осталась. И продолжает одобрять — вместе с соратниками, разумеется.

Чтобы не прорвались!

О том, как проходило одобрение законопроекта, фактически запрещающего жителям Орловской области публично выражать свою гражданскую позицию, подробно рассказано в блестящем репортаже нашего коллеги Дениса Волина, опубликованном на сайте «Орловские новости» (http://newsorel.ru/fn_290412.html), с текстом которого все желающие могут ознакомиться в первоисточнике. Мы же процитируем лишь несколько высказываний «общественников», поскольку, как известно, мало что характеризует человека, а тем более общественного деятеля, так точно, как его речь.

Вот, к примеру, выступает уже знакомый нам защитник конституционных прав бывшего вице-губернатора Кочуева господин Мальфанов, сравнивший законопроект Потомского с аналогичными законодательными актами США и Западной Европы:

«Какие различия с США? Там в городах нельзя митинговать нигде, кроме одного места – гайд-парка. Наше законодательство на два порядка демократичнее», — сказал Мальфанов, забыв, правда, упомянуть, что гайд-парки в недемократичных странах расположены в центре городов, в отличие от демократичного Орла, где гражданам разрешается митинговать только в лесу — на пресловутом Химмаше. «Посмотрите на Европу, — продолжил Мальфанов, комментируя запрет проводить митинги и пикеты вблизи торговых объектов, — если что-то начинается, то первым делом бьют витрины. И предприниматели, с которыми мы обсуждали, нас горячо поддерживают. Они говорят, мы не хотим, чтобы на наших торговых точках что-то проходило. Я сам участвую почти во всех городских мероприятиях, и сторонник того, чтобы был порядок».

Далее, как пишут «Орловские новости», господин Мальфанов «вспомнил о Сомали, террористах из ИГИЛ и всех тех, кто финансируется западными странами:

«Идет огромная волна дестабилизации. Нужно держаться вместе, чтобы, не дай бог, не прорвались!».

Эстафету подхватила многими уважаемая (во всяком случае до последнего времени) координатор областного Совета солдатских матерей Валентина Старовойтова, призвавшая поддержать законопроект Потомского и сделавшая при этом неожиданное заявление:

«Я тесно общаюсь с оппозицией. Но кто они у нас? Кто противопоставляет себя власти? Это не уроженцы нашей малой родины. Они все приехали из других регионов. И им плевать на Орловскую область!». Не знаем, кого имела в виду госпожа Старовойтова под именем оппозиции, но, думается, многим орловчанам за три года пребывания у власти товарища Потомского и его команды, не надо объяснять, КТО приехал к нам из других регионов и КОМУ «плевать на Орловскую область».

Однако больше других отличилась госпожа Лейзерова, возглавляющая региональное отделение Детского Фонда. Она по примеру господина Мальфанова подошла к проблеме в мировом масштабе, но, как и положено даме, более эмоционально. Вспомнив про недавний теракт в Лондоне, защитница детей воскликнула:

«Дети там, как на пороховой бочке! А что творится на Украине?! КНДР – готова взорвать весь мир! Я считаю, что закон нужно ужесточить еще больше! Не надо будоражить народ! Тревога за всех наших детей!».

Ужесточать закон встревоженные орловские общественники, конечно же, не стали: во-первых, Северная Корея все-таки от Орла далековато, и вообще непонятно, как агрессивный Ким Чен Ын и сомалийские пираты могут «спеться» с орловскими смутьянами и будоражить народ. А во-вторых, от них это и не требовалось. А то, что требовалось, Общественный союз исполнил, дружно, как уже говорилось, одобрив «прекрасный» (по выражению той же госпожи Лейзеровой) драконовский закон Потомского.

Не стыдно, господа?

Наверное, над всем произошедшим и сказанным можно было бы посмеяться. Но как-то не смешно. Еще можно было бы возмутиться, но и возмущаться в данном случае, как нам кажется, не очень уместно и в какой-то мере даже глупо: все всё понимают, гранты, выдаваемые областной властью всевозможным общественным организациям, состоящим в Общественном союзе, надо отрабатывать лояльностью. Поэтому остается только стыдиться: за взрослых, солидных вроде бы людей, несущих откровенный бред. За мужчин и женщин, спрятавших подальше чувство собственного достоинства (у кого, оно, конечно, есть). И оправдывающих тех, кто хочет это достоинство отнять у простых орловчан, недовольных тем, что происходит в регионе. За «общественных деятелей», давно оторвавшихся от общества и забывших про общественные интересы, а также права и свободы, и готовых одобрять или осуждать все что угодно, если на то «есть мнение» сверху. И если «верх» в отдельно взятой Орловской области вдруг завтра поменяется, а вместе с «верхом» поменяется и «мнение» — скажем, отменят тот же «закон Потомского», будьте уверены: те же деятели так же дружно грянут очередное «Одобрям!!!». И им не будет стыдно.

Вениамин Всеволожский

К сведению:

Порядок проведения публичных мероприятий регламентируется Федеральным законом №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также соответствующим законом Орловской области. Согласно изменениям, которые губернатор Потомский предложил внести в региональное законодательство, в Орловской области запрещается проводить публичные мероприятия в радиусе 100 метров от розничных рынков, вокзалов, торговых объектов, религиозных организаций, зданий, где расположены силовые органы, учреждения социальной защиты, медицинские, образовательные учреждения, органы госвласти, и от остановок общественного транспорта. Под запрет попали даже тротуары. Таким образом, если «закон Потомского» будет принят, то практически на всей территории города Орла, а также в райцентрах проводить митинги, пикеты и шествия станет невозможно. Несколько официально разрешенных площадок в областном центре ситуацию не спасают: городские власти с завидным упорством под разными предлогами отказывают организаторам публичных мероприятий (как правило, протестного характера) в их проведении на этих территориях.

Против «закона Потомского» проголосовали депутаты облсовета от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а также независимые депутаты. По их мнению, которое разделяют многие жители области, законопроект является антинародным и ограничивает конституционные права граждан.