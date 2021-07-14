Василий Новиков обеспокоился…

№23 (647) о 14 июля 2021 г.

На днях председатель Орловского горсовета Василий Новиков в соцсетях выразил обеспокоенность ходом работ на Красном мосту. Заметим, обеспокоенность Новикова разделяют и другие депутаты горсовета, а также жители города Орла.

Как известно, реконструкция Красного моста уже сегодня вызывает множество вопросов – и у прокуратуры, и у депутатов, и у простых граждан. Работы там фактически не ведутся, а акты об их выполнении, по нашим сведениям, предоставляются.

На прошедшей не так давно июньской сессии горсовета протокольно было принято решение о проведении внеочередного заседания, где планировалось рассмотреть вопрос о ходе ремонтных работ на Красном мосту. Однако никакой информации о дате заседания нет до сих пор. Не дает ее пока и спикер горсовета Новиков, несмотря на всю свою обеспокоенность. Как мы поняли, дата проведения внеочередной сессии зависит от… мэра Парахина.

Вот что пишет Василий Новиков на своей странице в сети «Фейсбук»:

«Ход работ по реконструкции Красного моста в нашем городе вызывает обеспокоенность как жителей, так и депутатов горсовета. 24 июня на сессии от моих коллег поступило предложение изучить проблемы, возникающие при реконструкции, на внеочередном заседании Совета. В связи с этим уже обратился к мэру Орла Юрию Николаевичу Парахину, с просьбой предоставить информацию по ряду вопросов. В частности:

— Срок возобновления основных работ на Красном мосту.

— Сроки отставания от графика выполнения работ на текущую дату, в том числе:

— по основному мосту;

— по коммуникационному мосту;

— по пешеходному мосту.

— О ходе работ по коммуникационному и пешеходному мостам, в том числе срок сдачи работ.

— О ведении претензионной работы в отношении проектной и подрядной организации. Суммы выставленных пеней, штрафов и неустоек, способ поступления этих сумм в муниципальный бюджет.

— Какие мероприятия по контролю за ходом выполнения работ осуществляют администрация города Орла и заказчик работ (МКУ «УКС г. Орла»), в том числе за качеством выполнения работ, соответствия заданным техническим характеристикам используемого материала.

— Риски по удорожанию проекта.

— Предписания органов прокуратуры.

— Рассматривается ли вопрос о расторжении контракта с действующим заказчиком.

— Сумма банковской гарантии по обеспечению исполнения контракта.

— Сумма денежных средств, перечисленных подрядчику на текущую дату.

— Стоимость работ, принятых МКУ «УКС г. Орла» на текущую дату.

— Объем выполненных работ (%), в том числе:

— по основному мосту;

— по коммуникационному мосту;

— по пешеходному мосту.

P.S. Как только будет получен ответ, сразу же всех проинформирую. Этот вопрос депутатский корпус держит на контроле».

Интересно, сколько времени понадобится Парахину, чтобы ответить на вопросы Новикова? И вообще, найдутся ли у него ответы? А если нет?

В этой связи у нас тоже есть вопрос — уже к предгорсовета Васлию Новикову:

состоится ли внеочередная сессия Орловского горсовета, на которой, в соответствии с протокольным поручением, депутаты должны рассмотреть проблемы ремонта Красного моста? И если состоится, то когда?