11 марта 2020



Василий Паскару: «Особняки сами по себе вырасти не могут…»

№9 (588) от 11 марта 2020 г.

На прошлой неделе гражданский активист Василий Паскару передал в редакцию «Орловской среды» копию ответа депутата Государственной думы Александра Хинштейна на его письмо, в котором шла речь о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства, которые, по мнению Паскару, допустили сити-менеджер Орла Александр Муромский и председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский при декларировании принадлежащего им либо их родственникам имущества.

Как следует из ответа Хинштейна, на основании письма Паскару он направил депутатские запросы в адрес Генерального прокурора РФ на имя Игоря Краснова и главы управления президента РФ Андрея Чоботова.

«Орловская среда», в свою очередь, поинтересовалась у Василия Паскару, в чем причины столь пристального внимания к недвижимому имуществу важных орловских персон и на какой конечный результат он рассчитывает.

– В Орловской области я живу с 2007 года, и с того момента, как я сюда приехал, я с интересом наблюдаю за процессами формирования и переформирования здешних так называемых элит, – рассказал Василий Паскару. –  Мне, например, посчастливилось наблюдать, как формировался, буквально с первого политического класса, Леонид Семенович Музалевский, как его называют в определенных кругах его партии, вождь и учитель. Я долго наблюдал за его становлением и за формированием его команды. Это принцип формирования труппы цирка: разыгрываются определенные трюки и номера, а политики как таковой нет. Что касается темы недвижимости, то я давно смотрел, наблюдал, кто, где, что строит. Когда президент впервые поднял тему выделения земли под ИЖС для многодетных семей, для семей с приемными детьми, мне было интересно, куда их отправят, где им выделят эту землю. И им эту землю дали. Все знают, где.

А ведь изначально предполагалось, что под эту программу пойдет земля в Неполодском сельском поселении, конкретно в Горках, где сейчас находятся особняки Муромского и Музалевского. Честно говоря, мне тоже предлагали взять там участок. Но зачем мне это? Мне участки не нужны… А потом там стали быстренько расти дома. Пройдите по спискам администраций, по спискам депутатов – вы там увидите всех, кто позиционирует себя такими честными. Дом Муромского я, например, фотографировал лично, и он смотрел прямо на меня со второго этажа – ну, на чай бы пригласил что ли… Об этой недвижимости местной элиты ведь многие говорят, но кулуарно, а вслух почему-то боятся. А чего бояться? Я отправил много обращений – и еще буду отправлять.

Я ведь как законопослушный гражданин начинал с обращений в УБЭП – например, по дому жены Музалевского.  Реакция была: провели проверку, все правильно, все хорошо. Как хорошо, если дом не задекларирован? – А это незавершенное строительство… А то, что к этому объекту провели газ, свет, воду, – это чудеса какие-то, цирк. Потом понес обращения в прокуратуру – начал с районной. Прокуратура Советского района нашла нарушения по дому Муромского. Я обратился к мэру Орла и к Музалевскому, в областной совет – они же все члены политсовета «Единой России». В результате Муромскому… объявили выговор.

А дальше как-то все стало тормозиться, и я решил, что надо общаться через Москву. Я написал генпрокурору, написал Бастрыкину, Бортникову. Будучи в Москве, я пообщался с депутатом Хинштейном, которого знаю еще со времен, когда он работал в «Московском комсомольце». Рассказал, что происходит в Орловской области, отдал материалы, которые у меня были. Он при мне написал обращение генеральному прокурору Краснову.

Я убежден, что сила в правде, как говорилось в известном фильме. И неотвратимость наказания за коррупцию должна быть назиданием, напоминанием всему чиновничеству: воровать нельзя.

Такие особняки, как у нашей орловской элиты, – это не грибы после дождя. Они сами по себе вырасти не могут. Чтобы их построить, надо много денег. Где они их взяли? Этот вопрос должны задать прокуроры и следователи. Я ничего не имею лично против определенных чиновников и депутатов, я против тех деяний, которые они совершают. Я всегда шел до конца, я из народа, я  с народом, и я уверен, что и на этот раз мы победим. Народ победит.

 

 

Цветная жизнь
У них свои законы!
Пятилетка депутата Рыбакова
Опубликовано 11 Мар 2020 в 12:34. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 215

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