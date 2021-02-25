25 февраля 2021



Вчера на мусорном полигоне во Мценском районе в пожаре погиб рабочий

24 февраля во Мценском районе на полигоне переработки ТБО ООО «Росресурс» произошло возгорание строительного вагона.

В результате пожара один человек погиб, еще один рабочий — 49-летний мужчина — был госпитализирован с отравлением угарным газом.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка, устанавливаются причины пожара, а также иные обстоятельства произошедшего, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 25 Фев 2021 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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