Вчера орловские спасатели обезвредили более 80 боеприпасов времен войны

7 мая сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили 83 взрывоопасных предмета.

Около деревни Новая Ялта Дмитровского района были изъяты и уничтожены 22 артиллерийских снаряда калибра 37 мм, два 122-мм снаряда, десять снарядов калибра 45 мм, одиннадцать минометных мин 82 мм, двенадцать минометных мин калибра 50 мм, четыре гранаты РГД-33, две гаранты РПГ-42, 18 гранат Ф-1, одну противотанковую мину. В поселке Островок обезвредили один реактивный снаряд.

ГУ МЧС по Орловской области напоминает: взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент, и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса. Поэтому в случае обнаружения взрывоопасного предмета следует немедленно сообщить об этом в Службу спасения по телефонам: 01, 101 или в полицию по телефонам: 02, 102.