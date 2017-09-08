Вчера орловские спасатели, полицейские, лесники и волонтеры целый день искали потерявшихся грибников

Вчера орловские пожарно-спасательные подразделения пять раз выезжали на поиски заблудившихся грибников, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

В 11.54 на телефон пожарно-спасательной службы «101» обратилась женщина. Вместе с двумя подругами утром она приехала на автомобиле из Орла в Урицкий район. В лесу около деревни Богдановки женщины поняли, что заблудились. На поиски грибников месте с полицией отправились сотрудники 38-й пожарно-спасательной части Урицкого района. Прибыв на место, пожарные включили сирену пожарного автомобиля. Ориентируясь на звук сирены, женщины вышли из леса уже через 15 минут.

Около часа дня за помощью обратились трое мужчин из Орла. Вместе они приехали в деревню Кремль Шаблыкинского района и заблудились в местном лесу. На помощь им выехали сотрудники 37-й пожарно-спасательной части. С мужчинами поддерживалась связь по телефону. Потерявшихся нашли через 35 минут.

В 14.24 в пожарно-спасательную службу обратились супруги из Орла. Утром они выехали в деревню Елёнку Знаменского района. Оставив автомобиль у родственников, супруги отправились в лес. В какой-то момент они поняли, что заблудились. Грибников нашли благодаря сотовой связи в 15.30, они вышли на звуки сирены.

Здесь же в этот день заблудились молодые люди. Около семи вечера тревогу забила их родственница: сотовые телефоны не отвечали — связи не было. Сотрудники МВД вместе с сотрудниками районной единой дежурно-диспетчерской службы и пожарно-спасательной части № 22 вновь выехали в Елёнку и для поиска использовали пожарную сирену. Ориентируясь на звуки сирены, спустя 20 минут, в 20.15, потерявшиеся вышли из леса.

В 19.38 от дежурного ОМВД России по Дмитровскому району поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве вблизи населённого пункта Новосёлки Дмитровского района мужчине 1948 года рождения. Днем он вместе со своим племянников приехал из Железногорска. Около половины седьмого вечера племянник вышел из леса, а он нет. При себе у пожилого мужчины не было мобильного телефона. Для поиска было организовано взаимодействие с ЕДДС Дмитровского района, ОМВД России по Дмитровскому району, поисковым отрядом «Лиза Алерт», Дмитровским лесничеством. В 07.50 21 сентября гражданин самостоятельно вышел из леса.