11 октября 2018



Вчера скоропостижно скончался 33-летний актер театра «Свободное пространство» Юрий Мартюшин

Коллектив театра «Свободное пространство», коллектив Орловского отделения Союза театральных деятелей РФ с глубоким прискорбием сообщают, что не стало замечательного актера театра «Свободное пространство» Юрия Мартюшина. Он скоропостижно скончался вчера, 10 октября, на 34-м году жизни.

Юрий Михайлович Мартюшин родился 4 августа 1985 года. Окончил ОГИИК по специальности «Режиссура театрализованных представлений», курс заслуженного артиста РФ П.И. Легкобита и заслуженного работника культуры РФ С.И. Гавдис (2005 — 2010 гг.). Работал в Брянском областном театре драмы им. А.К.Толстого. В театре «Свободное пространство» с 2012 года. Играл в спектаклях: «ХАНУМА» – Котэ, «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» — Моня-Артиллерист, Семен, «ТИЛЬ» — король Испании Филипп II, «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» — Петух, «ВЕСЕЛЫЕ ЖЕНЫ ВИНДЗОРА» — пастор Эванс, «АФРИКА» — Макак, «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» – Белобородов, «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» — Гари, следователь, «ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ» — Джим, «АЛЫЕ ПАРУСА»- Грей и многих других.

Театр «Свободное пространство», коллектив Орловского отделения Союза театральных деятелей РФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Мартюшина. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, высокие душевные качества и замечательный талант актера, певца и музыканта. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах! Скорбим вместе с вами.

Прощание с Юрием Мартюшиным состоится сегодня, 11 октября, с 14.00 до 15.00 в театре «Свободное пространство».

 

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Опубликовано 11 Окт 2018 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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