Вчера состоялось прощание с Почетным гражданином Орла Владимиром Капустянским

26 декабря на площади перед Богоявленским собором состоялось прощание с Владимиром Геннадьевичем Капустянским, бывшим председателем Общественного совета города Орла, Почетным гражданином города Орла. Владимира Капустянского отпевали в Богоявленском соборе, похороны состоялись на Наугорском кладбище.

Владимир Геннадьевич Капустянский ушёл из жизни 24 декабря в возрасте 78 лет. Последние годы он руководил Общественным советом города Орла. В прошлом Владимир Геннадьевич являлся начальником Управления УВД по Орловской области, депутатом Верховного совета РСФСР и начальником Орловской школы милиции.