Вчера в ДТП под Орлом погибли женщина и ребенок

По информации УГИБДД по Орловской области, 15 января в 13 часов 30 минут водитель 1981 г.р., управляя а/м ШКОДА РАПИД, двигаясь по автодороге Орел-Тамбов в направлении г.Ливны, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем MANTGX с полуприцепом.

В результате ДТП пассажиры а/м ШКОДА — женщина 1961 г.р., и мальчик 2007 г.р. — от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда «скорой помощи».

Водитель а/м Шкода получил телесные повреждения.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 46 ДТП, из них 4 ДТП, в результате которых 2 человека погибли , 4 получили травмы. 1 ребенок погиб, 1 получил травмы.