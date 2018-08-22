22 августа 2018



Вчера в Ливнах произошел крупный пожар

Вчера 15.43 поступило сообщение о возгорании двухэтажного гаража мансардного типа в г. Ливны на ул. Сосновская, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

На момент прибытия пожарных открытым пламенем горело мансардное помещение и  кровля гаража, от кровли соседнего дома шел дым.

В тушении пожара принимали участие четыре добровольца.

Пожарные спасли двух человек, в том числе одного ребенка, трех человек  эвакуировали. Пострадавших нет.

В результате пожара сгорела кровля гаража, мансардное  помещение выгорело на площади 20 кв. м, первый этаж не  пострадал. Веранда частично закопчена изнутри, двухэтажный жилой дом не пострадал.

Предполагаемая причина пожара — аварийный режим  электропроводки в мансардном помещении гаража.

 

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Опубликовано 22 Авг 2018 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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