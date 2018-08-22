Вчера в Ливнах произошел крупный пожар

Вчера 15.43 поступило сообщение о возгорании двухэтажного гаража мансардного типа в г. Ливны на ул. Сосновская, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

На момент прибытия пожарных открытым пламенем горело мансардное помещение и кровля гаража, от кровли соседнего дома шел дым.

В тушении пожара принимали участие четыре добровольца.

Пожарные спасли двух человек, в том числе одного ребенка, трех человек эвакуировали. Пострадавших нет.

В результате пожара сгорела кровля гаража, мансардное помещение выгорело на площади 20 кв. м, первый этаж не пострадал. Веранда частично закопчена изнутри, двухэтажный жилой дом не пострадал.

Предполагаемая причина пожара — аварийный режим электропроводки в мансардном помещении гаража.