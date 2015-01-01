Вчера в Орле горел торговый центр «Атолл»

Пожар на третьем этаже здания начался в 19.00. По информации ГУ МЧС по Орловской области, площадь возгорания составила 200 кв. м. Спасатели эвакуировали порядка 40 человек. Многие покинули здание самостоятельно, когда началось задымление.

В тушении пожара участвовали 45 человек личного состава всех ПСЧ города , 16 единиц техники, в том числе коленчатый подъемник с 50 — метровой лестницей.

Территория торгового центра была оцеплена сотрудниками полиции, дежурила скорая помощь. Двум женщинам медики оказали помощь, госпитализация не потребовалась. Из-за токсичности загоревшихся элементов здания работа по тушению была серьезно осложнена и огнеборцы работали в дыхательных аппаратах.

После полной ликвидации возгорания эксперты испытательной пожарной лаборатории приступили к расследованию причин пожара. Как сообщают «Орловские новости», по словам очевидцев, в торговом центре заискрила проводка. Сотрудники центра увидели возгорание и попытались его потушить самостоятельно огнетушителями.