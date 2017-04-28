Вчера в Орле насмерть сбили пешехода

ДТП произошло 24 мая в 14 часов 15 минут.

Водитель, управляя автомобилем Инфинити FX37, следовал по ул. М.Горького со стороны ул. Пионерская. В районе д.45 по ул. М. Горького допустил наезд на пешехода — мужчину 1957 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

После этого Инфинити наехал на стоящий автомобиль Тойота Камри.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в противошоковое отделение БСМПим.Семашко, где скончался, сообщает УГИБДД по Орловской области.