7 июля 2021



Вчера в Орле привились от COVID-19 почти 450 человек

6 июля мобильные прививочные пункты работали в Советском и Северном районах города Орла. Прививку от коронавируса сделали 446 человек, сообщает администрация области.

Напомним, на этой неделе мобильные ФАПы будут работать не только в выходные, но и в будние дни. Получить вакцину от COVID-19 можно без предварительной записи.

Для вакцинации надо прийти к удобному выездному пункту, предварительно взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Сегодня мобильные прививочные пункты работают в Орле с 13 до 20 часов на ул. Московской, 67 (в районе ТЦ «Европа») и на Московском шоссе, 56 (в районе ТЦ «Лента»).

 

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Опубликовано 07 Июл 2021 в 15:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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