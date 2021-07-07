Вчера в Орле привились от COVID-19 почти 450 человек

6 июля мобильные прививочные пункты работали в Советском и Северном районах города Орла. Прививку от коронавируса сделали 446 человек, сообщает администрация области.

Напомним, на этой неделе мобильные ФАПы будут работать не только в выходные, но и в будние дни. Получить вакцину от COVID-19 можно без предварительной записи.

Для вакцинации надо прийти к удобному выездному пункту, предварительно взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Сегодня мобильные прививочные пункты работают в Орле с 13 до 20 часов на ул. Московской, 67 (в районе ТЦ «Европа») и на Московском шоссе, 56 (в районе ТЦ «Лента»).