Вчера в Орле в доме на ул. Черкасской произошел пожар

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в квартире дома на улице Черкасской на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 14.18.

На момент прибытия пожарных из окон квартиры на первом этаже валил дым. Для проведения разведки были сформированы два звена газодымозащитников. Выяснилось, что очаг возгорания находился на балконе одной из квартир. Оттуда продукты горения проникли к соседнюю квартиру. В ней находилась женщина 1934 года рождения, которую спасли пожарные.

На тушение пожара был подан один водяной ствол. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.