20 сентября 2021



Вчера в Орле в пожаре погиб 35-летний мужчина

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает СУ СК по Орловской области.

19 сентября в Северном районе города Орла произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного жилого дома.

В результате пожара квартира выгорела изнутри, после локализации возгорания было обнаружено тело 35-летнего мужчины.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что проживавший в квартире мужчина злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 20 Сен 2021 в 14:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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