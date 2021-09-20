Вчера в Орле в пожаре погиб 35-летний мужчина

Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает СУ СК по Орловской области.

19 сентября в Северном районе города Орла произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного жилого дома.

В результате пожара квартира выгорела изнутри, после локализации возгорания было обнаружено тело 35-летнего мужчины.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что проживавший в квартире мужчина злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.