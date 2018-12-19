19 декабря 2018



Вчера в Орле в пожаре погибли два человека

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, 18 декабря в Орле на участке теплотрассы в районе дома 157 по улице Московской произошло возгорание эксплуатационного помещения. В результате пожара погибли два человека.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что причиной возгорания могло стать неаккуратное использование источника открытого огня. Следствием отрабатываются и иные версии произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 19 Дек 2018 в 14:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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