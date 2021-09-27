Вчера в Орловской области пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем. Никто не пострадал

Грубое нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на переезде в Орловской области.

26 сентября в 14:48 на железнодорожном переезде Ливны-1 – Ливны-2 в Орловской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение легкового автомобиля с пригородным поездом №6361 сообщением Курск — Ливны.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате столкновения никто не пострадал. Происшествие не повлияло на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Железнодорожники призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.