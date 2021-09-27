27 сентября 2021



Вчера в Орловской области пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем. Никто не пострадал

Грубое нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на переезде в Орловской области.

26 сентября в 14:48 на железнодорожном переезде Ливны-1 – Ливны-2 в Орловской области при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение легкового автомобиля с пригородным поездом №6361 сообщением Курск — Ливны.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате столкновения никто не пострадал. Происшествие не повлияло на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Железнодорожники призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

 

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Опубликовано 27 Сен 2021 в 15:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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