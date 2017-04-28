Вчера в Орловской области в ДТП погибли женщина и ребенок

Трагедия произошла 28 мая в 12 часов 45 минут возле д. Новолутовиново Новодеревеньковского района.

По информации УГИБДД по Орловской области, женщина — водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем Хонда CR-V, двигаясь по проселочной дороге, при пересечении плотины допустила съезд в водоем, в результате чего автомобиль утонул.

Женщина -водитель и несовершеннолетний ребенок 2009 г.р. погибли на месте.