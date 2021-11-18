Вчера в Орловской области в пожаре погиб 61-летний мужчина

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели в пожаре 61-летнего жителя Верховского района.

Пожар произошел вчера вечером в жилом доме в Верховском районе, строение частично выгорело изнутри. Тело хозяина дома было обнаружено после локализации возгорания.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК.