18 ноября 2021



Вчера в Орловской области в пожаре погиб 61-летний мужчина

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели в пожаре 61-летнего жителя Верховского района.

Пожар произошел вчера вечером в жилом доме в Верховском районе, строение частично выгорело изнутри. Тело хозяина дома было обнаружено после локализации возгорания.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2021 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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