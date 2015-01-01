Вчера в Орловской области в пожаре погибла пожилая женщина

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области,   сообщение о возгорании жилого дома в деревне Козловка Новодеревеньковского района поступило на телефон службы спасения 101 в 10.19.

На момент прибытия пожарного подразделения дом и чердачное помещение горели изнутри, угрозы распространения огня на соседние здания не было.

В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело женщины 1957 г.р. В результате пожара дом выгорел изнутри. Причина возгорания устанавливается экспертами.

 

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Опубликовано 29 Дек 2016 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 25

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