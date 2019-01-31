Вчера в Покровском районе произошло ДТП со смертельным исходом

ДТП произошло вчера в 18 часов на 98 километре автодороги «Орел- Тамбов».

Предварительно установлено, что автомобиль «Рено Логан» двигался со стороны г. Ливны в направлении г. Орла, выехал на встречную полосу, где водитель допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ».

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте. Пассажир – молодой человек — доставлен в больницу с травмами.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.