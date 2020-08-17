17 августа 2020



Вчера во Мценском районе в ДТП погибли пять человек

16 августа в 18 ч. 24 мин. на 320 километре автодороги М 2 – Крым на территории Мценского района произошло столкновение трех автомобилей: «Рено Симбол», «Тойота Королла» и «Мазда сх 5». В результате ДТП погибли пять человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и допустил столкновение с ««Рено Симбол» с последующим столкновением с автомобилем «Мазда сх 5».

В результате ДТП погибли водитель «Тойота Королла» и два его пассажира-мужчины. Также погибли водитель «Рено Симбол» и женщина-пассажир, еще один пассажир иномарки доставлена в медицинское учреждение. Водителю и пассажирам «Мазда сх 5» была оказана помощь на месте.

По факту ДТП следователем МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное  дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

 

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Опубликовано 17 Авг 2020 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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