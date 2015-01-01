Вдоль по Пушкинской в болотных сапогах

№20 (513) от 27 июня 2018 г.

В редакцию «Орловской среды» обратилась жительница улицы Пушкина Марина Прокофьева и предложила провести экскурсию по тротуарам, где каждый день ходят дети, ведь поблизости школа № 32, школа-интернат, два детских сада – №11 и №75, Семинарский парк и станция юных техников. Но начали мы свой поход с примечательного перекрестка улиц Пушкина и Старомосковской, где стоит расселенный «Дом Лобановых».

На одном из рабочих совещаний в мэрии корреспондент «Орловской среды» лично слышал, как сити-менеджер Александр Муромский дал указание заколотить окна и двери во всех расселенных домах. И, например, окна в бараках на Лескова действительно были забиты досками. А вот на «Дом Лобанова», видимо, у города досок не хватило. Судя по обилию пустых бутылок и шприцев, этот объект культурного наследия является притоном для асоциальных личностей. Тротуар вдоль дома-памятника обильно усеян осколками разбитых окон. И жители периодически подметают битое стекло, чтобы их дети не поранились. Ветер треплет рамы на втором этаже, и осколки снова сыплются под ноги пешеходам.

На этом же перекрестке в полной мере видна проблема жителей всех окрестных улиц – асфальт на трамвайных путях изрыт ямами, которые после дождя превращаются в коварные «ловушки» для маленьких пешеходов и мам с колясками. Кто знает расположение всех ям на маршруте, сможет избежать мокрых ног, остальным остается единственный выход – носить сапоги. Впрочем, и в сухую погоду женщинам в туфлях на каблуках пройти вдоль улицы, которая носит имя Пушкина, невозможно. Здесь опасно даже ездить на велосипедах. Местами из асфальта торчат острые куски железа. Про битое стекло мы уже упомянули. По четной стороне тротуар через квартал превращается в узкую грунтовую тропинку, по которой после дождя вообще опасно ходить. По нечетной стороне, чем выше вверх по улице, тем уже становится проход. Остатки асфальта изобилуют ямами, а отсутствие ливневой канализации приводит к тому, что после дождя поперек дороги образуются целые проливы. Выходы с тротуара на пешеходный переход пересекает глубокий ров. Внушительные наносы песка в пешеходной зоне отмечают те места, куда после дождя устремляется основной поток воды.

Отдельно стоит обратить внимание на остановки трамваев вдоль улицы Пушкина. Это в центре областной столицы на остановках стоят павильоны, в которых можно укрыться от дождя и ветра, а летом от палящего солнца. На Пушкинской такой роскоши вы не найдете. Нет элементарных скамеек, и пассажиры сидят кто на пеньке, кто на выступах фундамента ближайших домов. И, что самое удивительное, обычная отговорка властей «нет денег» в этом случае не работает. Если окажетесь на 1-й Посадской улице, обратите внимание – на остановке напротив администрации Заводского района два остановочных павильона. Дело в том, что водители орловских маршруток по необъяснимой причине не пользуются заездными карманами, предпочитая высаживать пассажиров (и тем самым создавать аварийные ситуации) несколькими метрами ранее. А городские власти вместо наведения порядка пошли на поводу у этого безобразия и поставили на Посадской уже второй остановочный павильон (один уже был напротив заездного кармана). И если бы это был единичный случай! Вторые остановки стали появляться и в других частях города. То есть на вторые павильоны деньги в бюджете есть. А жители улицы Пушкина и на пеньке в 30 градусную жару посидят. Пенек-то, в отличие от остановочных павильонов на Посадской, всего один!

Познакомила Марина Прокофьева редакцию «Орловской среды» и с внушительной перепиской по поводу ремонта их улицы. Привести улицу Пушкина в порядок жителям обещают в областной администрации еще с 2012 года. Так и не дождавшись ремонта, граждане провели пикет в Москве. Но в официальном ответе, полученном в июне 2018-го из облправительства, опять никакой конкретики – сроки, когда будет отремонтирована улица, не называются.

Ждут жители и ремонта трамвайных путей. Края шпал временно закатали в асфальт. Но нет ничего более постоянного, чем временное – на нормальный капитальный ремонт путей нет денег. А заделанные в асфальт шпалы превращают жизнь в домах, расположенных вдоль путей, в сущий ад – здания буквально сотрясаются, когда мимо проносится многотонная махина. И хотя таким образом была расширена проезжая часть – ее явно недостаточно. Родители, которые привозят детей в школу на машинах, вынуждены высаживать школьников прямо на проезжей части – никаких заездных карманов на улице Пушкина нет. Мимо продолжает нестись поток автомобилей, а дети подвергаются реальной опасности.

А пыль! С помощью фото невозможно передать те огромные облака пыли, которые поднимает проезжающая мимо техника. Мытья окон в такой ситуации хватает едва до конца дня. Потом дома опять принимают запыленный вид. Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж с улицы, которая носит имя великого поэта.

Текст и фото — Сергей Миляхин