«Вечерний Орел» — о мошенничестве при реконструкции Центрального стадиона

В марте прошлого года УФСБ по Орловской области возбудило уголовное дело по статье мошенничество при реконструкции Центрального стадиона Орла. В сентябре материалы дела были переданы в региональное УМВД, которое и занимается расследованием.

УМВД в ответ на запрос «ВО» эту информацию подтвердило. Да, дело находится в производстве следственного управления регионального УМВД, возбуждено по части 4 статьи 159 УК – «мошенничество».

— В настоящее время расследование продолжается. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, совершенного преступления. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления УМВД по Орловской области, — говорится в ответе.

Это официальная информация. Теперь о том, что известно по этой ситуации, так сказать, неофициально, из наших собственных источников.

В июне 2015 года «Орелгосзаказчик» заключает госконтракт на работы по реконструкции Центрального стадиона Орла.

Генеральным подрядчиком выступает ООО «МосОблСтрой». Сумма контракта – 111 млн рублей, большая часть из которых – 97 млн рублей – деньги федерального бюджета.

К моменту получения этого подряда «МосОблСтрой» не имел собственных денежных средств и необходимой производственной базы для того, чтобы произвести работы по этому контракту. Генподрядчик пошел по проторенному пути и нанимал на отдельные виды работ различные бригады. Вскоре аванс, выплаченный подрядчику «Орелгосзаказчиком», был исчерпан, и к осени 2015 года работы на объекте фактически остановились.

В конце ноября 2015 года «Мособлстрой» заключает договор субподряда с ООО «321 ВСУ». И авансом перечисляет ему на счет оставшуюся сумму, предусмотренную госконтрактом. Потом идет процедура сдачи отчетности о выполненных работах. По версии следствия, расчет стоимости работ был завышен на 18,5 млн рублей.

При этом не были сделаны, предусмотренные контрактом, но оплаченные виды работ. В частности, по прокладке электрокабеля, благоустройству (на 7,7 млн рублей), монтаж кресел трибун (5 млн рублей) и др.

В ноябре прошлого года объект сдали, но работы по контракту там и не были выполнены. Фигурирующая в деле сумма была перечислена «Орелгосзаказчиком» на счет «МосОблсСтрой». Оттуда – на счета «321 ВСУ», а уже оттуда переведена другим контрагентам.

Таким образом, «МосОблСтрой» представил в «Орелгосзакзачик» ложные сведения об объемах и перечне выполненных работ. Эти акты были подписаны должностными лицами «Орелгозаказчика», бюджетные средства были перечислены подрядчикам, а потом разошлись по разным счетам с целью хищения.

Вот такая реконструкция.

«Вечерний Орел»

 

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Опубликовано 27 Апр 2017 в 11:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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