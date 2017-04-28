Вечная память

Дети судей и сотрудников аппарата судов Орловской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны — председателя Орловского областного суда в отставке Бориса Ивановича Новикова и председателя Железнодорожного районного суда г. Орла в отставке Петра Васильевича Шутихина, прислав свои творческие работы на выставку «Вечная память». Выставка была организована Орловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» и проходила в день торжественного мероприятия, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

  • Работы участников — поделки и рисунки, объединенные одной общей темой «Вечная память» — тронули ветеранов до глубины души. Ведь некоторые юные авторы годятся им в праправнуки, — рассказала помощник председателя Орловского областного суда Дина Ягупова. — Самой маленькой участнице выставки, Ангелине Сосовой — всего два года. Малышка оставила разноцветные отпечатки своих маленьких ладошек на картине «Миру — мир!», нарисованной её мамой и старшим братом Ильей. Все детские работы необыкновенно трогательные. В каждом рисунке и в каждой поделке — личные детские переживания; видно, как наши дети сопереживают солдатам той великой войны, своему народу, принадлежность к которому чувствуют в столь раннем возрасте, как они ощущают гордость за свое Отечество, — а это дорогого стоит.

Открывая праздничный концерт в честь Дня Победы, председатель Орловского областного суда Федор Телегин тепло поздравил всех с великим праздником, а также передал поздравления председателя Верховного суда России В. Лебедева ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, федеральным и мировым судьям, работникам аппарата судов.

 

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Опубликовано 17 мая 2017 в 14:20. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 47

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