«Вечный» гейзер на Ленинской обещали починить

На устранение всех нарушений по улице Ленина необходим месяц, пообещала руководитель УКХ Светлана Климова. Она также рассказала, что в настоящее время завершено обследование улицы Ленина и зафиксированы все нарушения.

— Отправлены претензии преемнику «Экотека», компании «Арида». Было принято решение суда, о том, что компания обязана внести средства на счет УКХ или представить банковскую гарантию на гарантийный срок. 6 апреля был запрошен исполнительный лист для принудительного исполнения указанного решения. Т.е. в случае если организация не будет принимать меры по гарантийному обслуживанию, то мы сможем взыскать денежные средства или банковскую гарантию, — пояснила Светлана Климова.

Мэр Орла Василий Новиков обратил внимание, что необходимо сделать ливневку на улице. Он отметил, что в случае необходимости, для этого привлекать и «Орелводоканал», — сообщили в пресс-службе горсовета. Напомним, улицу отремонтировали к 450-летнему юбилею города, но уже осенью 2016-го выяснилось, что один из люков не подключили к системе ливневой канализации. Вода собирается с близлежащего двора, уходит в ливневку под землю, однако уже на первом люке поток вырывается на свободу и дальше мутная жижа течет по «самой красивой улице». СМИ неоднократно сообщали об этом «гейзере», экс сити-менеджер Андрей Усиков давал распоряжение срочно починить этот люк — но до реальных действий так и не дошло — ведь необходимо поднимать брусчатку, а это очень дорого

 

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Опубликовано 10 Апр 2018 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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