Вечный «вопрос» о свиньях

№23 (602) от 1 июля 2020 г.

«Вопрос о свиньях» вновь поднял на июньской сессии облсовета депутат Виталий Рыбаков, напомнивший коллегам, что в районах области интенсивно ведется строительство свинарников компании «Мираторг», причем разрешительная документация либо отсутствует, либо оформляется задним числом, а мнение местных жителей, выступающих против соседства свинокомплексов с населенными пунктами, игнорируется.

— За этот месяц в нашей области обнаружено еще пять площадок строительства свинокомплексов. Леонид Семенович, — обратился Рыбаков к спикеру облсовета Музалевскому, — это критическая масса для региона, где мы живем! Шаблыкинский район — 4 площадки и Троснянский район. Что будем делать?

Рыбаков напомнил коллегам, что в ходе строительства снимаются и уничтожаются сотни гектаров плодородных почв, а тяжелая техника разбивает сельские дороги.

— Ни на одну площадку, где я был, разрешения нет, публичных слушаний не было. Правоохранительные органы должны немедленно прекратить эти стройки! — потребовал Рыбаков.

Позицию депутата поддержали даже политические оппоненты. Так, вице-спикер облсовета Сергей Потемкин заявил буквально следующее:

— Человек выступает уже третью сессию, говорит о незаконном строительстве гигантском, и никакой реакции ни у кого. Промолчали и всё? Правовое это государство или нет?

На риторические вопросы Потемкина среагировал спикер облсовета Музалевский, сообщивший, что прокуратура уже принимает меры реагирования по фактам возведения свинарников «Мираторга». Одновременно спикер дипломатично предложил зампреду правительства области по ПАК Сергею Борзенкову «еще раз внимательно изучить вопрос».

— В мнимой погоне за инвесторами мы можем нанести ущерб экологии Орловской области. Я не видел ни проект, ни экологическую экспертизу, но проблема сегодня имеется, — констатировал Музалевский. — Давайте протокольно запишем поручить правительству Орловской области немедленно разобраться, в ближайшее время дать письменный ответ, что происходит с незаконным строительством данных объектов. В 10-дневный срок. Третью сессию об одном и том же говорим. Надо набраться мужества и сказать: «да, незаконно строится, мы принимаем такие-такие меры». Все сидят отмалчиваются.

Надо сказать, что губернатор Клычков, который, собственно, имеет все возможности прекратить свиную вакханалию, на сессии отсутствовал: якобы был в командировке. Поэтому в понедельник, на оперативном совещании правительства области, депутат Рыбаков вновь напомнил Клычкову о проблеме.

— Я вчера был в Шаблыкинском районе, на четырех площадках вовсю ведутся работы по строительству свинарников, переговоры с главами сельских поселений, публичные слушания не проводились, никакой разрешительной документации нет, — сообщил депутат губернатору. Но Клычкова сообщение Рыбаковы не заинтересовало.

— Здесь не сессия облсовета, — отрезал Андрей Евгеньевич, — мы рассматриваем другие вопросы.

После чего стало очевидно: говорить о строительстве свинарников и нарушениях, которые при этом допускаются, Клычков категорически не желает. И даже и слышать об этом не хочет. Настолько не хочет, что обрывает на полуслове представителя законодательной власти, который имеет право задавать представителям власти исполнительной любые вопросы и получать на них ответы. Что уж говорить о простых крестьянах из орловских деревень, которым с благословения Клычкова придется дышать зловонными испарениями и соседствовать со стадами свиней? Им до губернатора точно никогда не достучаться.