Ведь он сегодня здесь, а завтра будет в Осло…

№13 (461) от 19 апреля 2017 г.

В День космонавтики, 12 апреля, в Орловском институте культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное… 100-летию областной газеты «Орловская правда». На самом деле 100 лет одному из старейших орловских изданий исполнилось 22 марта, но в марте юбилей газеты отпраздновали скромно: коллектив и ветеранов собрали в фундаментальной библиотеке, напоили чаем… и отпустили с миром – до поры до времени. Основные торжества перенесли на апрель, поскольку в марте на них не могло присутствовать главное действующее лицо – губернатор Потомский. Он, как водится, был в отъезде.

Куда нам до него – он был на Ассамблее

Частые отлучки губернатора Потомского в Орловской области давно уже никого не удивляют. Вот, к примеру, и в этот понедельник Вадим Владимирович в который уже раз не был замечен на традиционном еженедельном аппаратном совещании в обладминистрации – полагаем, не успел вернуться из столицы, куда отбыл после запоздалого празднования юбилея самой правдивой газеты региона.

Справедливости ради скажем, что до середины апреля губернатор добросовестно руководил областью, не покидая ее пределов. Планы совершить поездку в Словению с 4 по 8 апреля не реализовались: после трагедии в Петербурге главам регионов требовалось быть на местах и обеспечивать безопасность граждан.

Вообще же, такая оседлость Вадиму Владимировичу не свойственна – губернатор у нас молодой, энергичный и мобильный. Любит вояжировать.

Вот, например, в феврале–марте он много где успел побывать. 9 февраля, например, Вадим Владимирович находился в Москве на приеме в посольстве Ирана. На следующий день – уже подписывал пресловутые соглашения о намерениях со словенской фирмой «РИКО» на бизнес-форуме. Потом вернулся ненадолго, а 17 февраля снова нанес визит в столицу нашей родины, где получил диплом конкурса «Область добра и красоты-2016» в номинации за поддержку и развитие культуры и искусства. 21 февраля Потомский снова в Москве: на этот раз орловский губернатор принял участие в заседании межправительственной комиссии Россия – Туркменистан по экономическому сотрудничеству. Ну а менее чем через неделю отправился на инвестиционный форум в Сочи, где пробыл с 27 февраля по 1 марта.

Международный женский день губернатор тоже отмечал за границами Орловской области – 8 марта он находился в Подмосковье, где поздравлял с днем рождения схиархимандрита Илия. Чем занимался и где находился Вадим Владимирович в рабочие дни 7, а также 9 и 10 марта, неизвестно: официальный сайт областного правительства, ведущий подробную летопись губернаторской деятельности, о нем в эти дни не упоминал. Появился Потомский в Орловской области лишь 13 марта, но через несколько дней опять исчез – видимо, устал и взял краткосрочный отпуск: так, губернатор отсутствовал на праздновании третьей годовщины присоединения Крыма к России 18 марта, не проводил аппаратное совещание 20 марта, как уже говорилось, не присутствовал на юбилее «Орловской правды» 22 марта, не участвовал в церемонии прощания с одним из старейшин орловской политики Николаем Володиным 23 марта и не принимал прибывшего в Орел с рабочим визитом 24 марта заместителя полпреда президента в ЦФО Мурата Зязикова. «Нашелся» Потомский 27 марта – уже в Санкт-Петербурге, где проходила сессия Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, в заседании которой Вадим Владимирович с удовольствием поучаствовал, хотя парламентарием и не является.

Вообще же, как подсчитала «Орловская среда» с января по март включительно губернатор отсутствовал в возглавляемом им регионе в среднем по 9-10 дней в месяц (не считая выходных). Апрель, как уже говорилось, составил исключение, но, думаем, Вадим Владимирович наверстает упущенное.

Четыре миллиона на командировочные

Вояжи Потомского заинтересовали депутата Орловского областного совета Виталия Рыбакова, который направил запрос в администрацию губернатора и правительства Орловской области. В частности, депутат просил предоставить информацию о количестве служебных командировок губернатора Потомского, о том, сколько бюджетных средств было затрачено на эти поездки, и главное, о том, какой они дали результат, то есть об их эффективности. Полученный ответ превзошел все ожидания.

Итак, с марта 2014 года по настоящее время наш неугомонный губернатор выезжал за пределы области 131 раз! То есть 43-44 раза в год. То есть 3-4 раза в месяц. То есть практически каждую неделю.

На путешествия Потомского (исключительно в рамках исполнения губернаторских полномочий) из бюджета Орловской области в 2014 году было потрачено 370 тысяч рублей, в 2015-м – 500 тысяч рублей, в 2016-м – чуть менее 440 тысяч рублей и в 2017-м – около 90 тысяч рублей. Итого – примерно 1 миллион 400 тысяч рублей. Но это еще не все. Не будем забывать, что в свои вояжи Потомский, как правило, ездит не один, а со свитой чиновников. А им тоже выдают командировочные. Из бюджета. Так вот, в 2014 году расходы на служебные командировки лиц, сопровождающих губернатора Орловской области, составили 137 тысяч рублей, в 2015-м – уже 1 миллион 319 тысяч, в 2016-м – почти 677 тысяч, в 2017-м – 277 тысяч. В общей сложности – 2 миллиона 410 тысяч рублей.

Всего же Потомский и его подчиненные за три года и три месяца «наездили» на 3 миллиона 810 тысяч рублей. То есть по миллиону с гаком в год. Много это или мало? Это как посмотреть. Сумма даже по отношению к небогатому бюджету Орловской области вроде бы невелика. Но на что, собственно, были потрачены эти деньги – вот вопрос. И этот самый главный вопрос, заданный депутатом Рыбаковым, увы, остался без ответа. В ответе на депутатский запрос и.о. руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области Л. Захарченко сообщил Виталию Рыбакову, что информация об эффективности использованных бюджетных средств не относится к вопросам, связанным с депутатской деятельностью, и предоставлять ее не стал. Хотя, полагаем, никаких секретов ни для администрации губернатора, ни для депутата Рыбакова, ни для жителей Орловской области здесь нет: потраченные на поездки деньги никакой пользы области не принесли. Результат путешествий Потомского и его присных – сплошные декларации о намерениях, меморандумы о сотрудничестве да еще громкие речи с трибун разного уровня. Согласитесь, почти четыре миллиона за намерения и декларации – как-то дороговато. К тому же намерения остаются нереализованными, сотрудничество сводится все к тем же визитам и встречам, речи звучат все громче – и конца этому не видно…

Почувствуйте разницу

Дабы быть объективными, заметим, что свои путешествия губернатор Потомский совершает не только за пределы Орловской области. По вверенному ему региону он путешествует тоже – правда, значительно реже. Как следует из ответа на депутатский запрос Виталия Рыбакова, за три с небольшим года пребывания в губернаторском кресле Потомский принял участие в 70 выездных мероприятиях на территории Орловской области. В документе, правда, не поясняется, что подразумевается под выездными мероприятиями. Если, например, Потомский выезжает из «серого дома» куда-нибудь на стройку – например, печально известного орловского «Титаника» – это выездное мероприятие или нет? Но не будем придираться: допустим, что речь идет исключительно о поездках в районы.

Таким образом, несложно подсчитать, что в среднем Потомский выезжает в орловскую глубинку в два раза реже, чем за пределы региона. Примерно один-два раза в месяц. Однако средняя цифра, как все хорошо знают, не отражает реальной картины. Орловчане хорошо помнят, как часто ездил Вадим Владимирович по районам, пребывая в статусе и.о. в предвыборный период. А в первые месяцы его губернаторства в районных администрациях даже выездные заседания правительства проводил. Однако со временем эти поездки постепенно сошли на нет. Так, с января по апрель 2017 года за пределы областного центра орловский губернатор выехал лишь однажды – и то недалеко: 15 февраля он принимал участие в богослужении в храме в Вятском Посаде в 15-20 минутах езды от Орла. За три с лишним года руководства Орловской областью Вадим Потомский так и не удосужился хотя бы однажды побывать в каждом из 24 ее районов. А ведь всего-то требовалось посещать по одному району в полтора месяца. При этом, заметьте, и денег казенных бы тратить не понадобилось – разве что на бензин.

Для сравнения: губернатор Белгородской области Евгений Савченко за 10 дней, с 4 по 14 апреля, побывал в пяти (!) районах Белгородской области, посетил несколько ФАПов и офисов семейного врача (в Белгородской области есть такие!) в сельских поселениях, дом-интернат для инвалидов и селекционно-семенной центр, а также принял участие в двух торжественных церемониях: в запуске российско-германского завода по изготовлению оборудования для сельскохозяйственной отрасли «ЗМС-Технолоджи» и в открытии комплекса-музея дважды героя соцтруда В.Я. Горина – председателя знаменитого белгородского колхоза имени Фрунзе, в советское время считавшегося флагманом в РСФСР среди хозяйств, производящих мясо.

Примечательно, что с января по апрель 2017 года за пределы области Евгений Савченко выезжал лишь дважды: в феврале – в соседний Орел на празднование юбилея Егора Строева и на инвестиционный форум в Сочи. Да ему и не требуется никуда ездить – к Савченко едут сами: министры и замы министров, руководители госкорпораций и делегации из соседних регионов, инвесторы из России и из-за рубежа. И пока Потомский одну за одной подписывает невыполнимые декларации, Савченко запускает новые предприятия. Потомский берет миллиардные кредиты – Савченко привлекает инвестиции. Потомский ставит памятник Ивану Грозному – Савченко открывает музей Героя труда. Потомский путешествует по столицам и заграницам – Савченко занимается внутренними делами области…

Мы не знаем, как долго Евгений Савченко будет оставаться губернатором Белгородской области. Когда Вадим Потомский покинет Орловскую область, не знаем тоже. Но знаем, что Савченко белгородцы, даже те, кто сегодня его ругает, будут долго вспоминать добрыми словами. А Потомского мы постараемся забыть. Как страшный сон. Как можно скорее. Если получится, конечно.

Татьяна Филева