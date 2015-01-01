Ведущий «Магаззино» нашел на орловском рынке 15 килограммов просроченных продуктов

О повторной проверке съемочной группы проекта «Магаззино» на орловских торговых точках стало известно еще в начале года. Ведущему программы Александру Молочко визит в супермаркет «Атолл» едва не стоил здоровья: во время проверки в съемочный процесс грубо вмешался начальник службы охраны и еще несколько работников магазина, унять которых удалось лишь полиции, прибывшей на место происшествия. Но, несмотря на неприятный инцидент, «Атолл» все же прошел проверку ведущего и получил рекомендацию программы.

При повторном визите на центральный продовольственный рынок Александр Молочко обнаружил большое количество просроченных колбасных изделий, общий вес которых составил 15 килограммов. По словам продавца, данные продукты были намеренно выставлены на продажу, а полное их списание привело бы к неизбежному – пустующим прилавкам. Кроме того, почти на каждой торговой точке рынка ведущий зафиксировал нарушения, связанные с хранением продуктов: мясо, сало и колбаса для увеличения продаж здесь хранятся в открытом виде.

Однако Александр Молочко отметил и приятные изменения, которые произошли на рынке после предыдущей ревизии. Ведущего порадовали устраненные ранее найденные нарушения, свежий ремонт и чистота на рабочих местах.

Подробности нашумевшей проверки программы «Магаззино» в Орле можно увидеть уже сегодня, 22 марта, в 18:00 на телеканале «Пятница!», сообщает пресс-служба «Телекомпании Пятница».