Великий мусорный облом

«Мусорная» проблема в очередной раз оказалась в центре внимания орловских СМИ. Напомним, в конце ноября компания-регоператор «Зеленая роща» уже в который раз клятвенно пообещала, что перевозчик «Экологистик» наладит вывоз мусора, иначе ему несдобровать. Как и ожидалось, обещание осталось обещанием. Параллельно руководитель одного из крупнейших заводов по сортировке ТКО – «ЭкоСити» – заявил о прекращении работы из-за скопившихся «хвостов» и неплатежей за выполненную работу. При этом самое главное событие на «мусорном фронте» произошло еще в августе и, увы, осталось без внимания прессы. Восполним пробел.

Мусор на месте, перевозчик тоже

Сначала о делах текущих. Напомним, 23 ноября во всех районах города и области, где работает перевозчик «Экологистик» и где образовались жуткие мусорные завалы, должен был наступить «час икс». Как обещали представители «Зеленой рощи», залежи мусора к этому времени должны были ликвидировать. Выездную проверку транслировали по местному ТВ, и орловчане увидели в кадре все те же переполненные контейнеры. При этом в СМИ появились сообщения о том, что «крупнейший перевозчик мусора «Экологистик» передумал расторгать контракт с «Зелёной рощей». Любой здравомыслящий человек спросит: так кто и с кем обещал расторгать контракт, если вывоз мусора не будет налажен? Очевидно, что «Зеленая Роща» должна была отказаться от услуг «Экологистика», но не тут-то было. Регоператор решил, что достаточно повернуть ситуацию с ног на голову, чтобы никто не вспомнил о данных ранее и нарушенных перевозчиком обещаниях. И действительно, никто не вспомнил. Впрочем, особая любовь областных чиновников к «Зеленой Роще» и прощение любых ошибок компании-регоператору вызывает недоумение граждан, депутатов и журналистов уже не первый год. УК «Зеленая Роща» работает в регионе почти два года и все это время ей, словно плохому танцору, что-то мешает наладить нормальный процесс обращения с ТКО. То перевозчик виноват, которому, кстати, сам же регоператор два месяца не перечислял заработанные деньги, то вдруг на горизонте в виде очередной проблемы замаячит мусоросортировочный завод «ЭкоСити»…

Хвостатая беда

Сразу два крупных скандала оказались связаны с работой мусоросортировочного комплекса «ЭкоСити». Как сообщило издание «ОрелТаймс», гендиректор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин (не путать с мэром Орла Юрием Парахиным. – Прим. ред.) заявил о приостановке работы предприятия с 11 декабря. Поводом стали так называемые «хвосты» – отходы, которые остаются после сортировки и которые никак нельзя использовать. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, «хвосты» должны захораниваться на полигоне. Но старая свалка, лишенная статуса полигона, давно закрыта, а новый полигон «ЭкоПолис» еще не открыт. (Кстати, как раз господин Парахин выступает как один из самых ярых борцов против открытия нового полигона).

Проблема «хвостов» возникла не вчера и даже не в прошлом месяце. Практически сразу после старта «мусорной реформы» на одной из своих первых пресс-конференций Юрий Парахин обратил внимание, что он складирует «хвосты» на площадке временного накопления. И временное накопление разрешено лишь на 11 месяцев. То есть уже в конце 2019 года регоператор, как главное лицо, отвечающее за все операции с отходами, должен был решить, куда везти «хвосты». Но этого не произошло, и они продолжали накапливаться и в 2019-м, и в 2020-м. Как заявил господин Парахин, в 2020 году завод «ЭкоСити» успел принять 126 тыс. тонн отходов, из которых осталось 37 тыс. тонн «хвостов». За прошлый год скопилось еще 43 тыс. тонн. В ноябре «ЭкоСити» самостоятельно попыталось наладить вывоз «хвостов» на ближайший действующий полигон под Мценском, но там возникла еще одна проблема – отсутствие пункта весового контроля. На соседнем мценском предприятии вообще сломались весы, — сообщил «ОрелТаймс».

Вперед на те же грабли!

Еще один свежий инцидент вызвал у людей, которые следят за темой обращения с отходами, чувство жестокого дежавю. В конце минувшей недели на окраине Орла в районе Залегощенского шоссе появилась несанкционированная площадка для складирования и перегрузки мусора. Напомним, в прошлом году «Орловская среда» уже описывала историю появления точно такой же несанкционированной и не прописанной в территориальной схеме площадки для перегрузки ТКО на территории бывшего аэропорта Южный в Орле в статье «Аэропорт превращают в помойку?» http://orelsreda.ru/aeroport-prevrashhayut-v-pomojku/

Тогда перевозчик, тесно аффилированный с регоператором, свозил на площадку мусор маленькими контейнеровозами, выгружал, а дальше отправлял на сортировку уже в крупногабаритных тонарах. Таким образом перевозчик экономил на бензине.

В 2020-ом ситуация повторилась копейка в копейку. Опять перевозчик (теперь это «Экологистик») везет отходы на несанкционированную площадку, которой нет в территориальной схеме обращения с отходами. Опять перевозчика связывают какие-то невероятно тесные отношения с регоператором. Опять ситуация попадает в центр внимания СМИ. И опять регоператор в срочном порядке ликвидирует свежевывезенные отходы.

Деньги реальные и нереальные

Наше издание практически в каждом материале, посвященном мусорной реформе, указывало на такую деталь, как несовпадение нормативов, по которым выставляют платежки жителям, и реально образуемого мусора. На днях в эфире ГТРК «Орел» заместитель руководителя УК «Зелёная роща» Андрей Пузик заявил буквально следующее: «Те объёмы, которые были заявлены изначально в территориальной схеме, оказались выше, чем реальное накопление отходов по Орловской области. В связи с этим получилось несовпадение реальных объёмов, и тех, что были заявлены». К сожалению, представитель регоператора и журналисты не стали развивать эту мысль дальше. А зря, ведь выводы просто удивительные.

Повторим еще раз для тугодумов. Нормативы образования отходов, а значит, и суммы в платежках рядовых орловцев взяты «с потолка», так сказать, абстрактно. А мусор, который забирают мусоровозы и везут на сортировку, а затем и на захоронение – вполне реальный. И если с жителей регоператор «Зеленая роща» берет «нереальные» деньги, то перевозчику, сортировке, владельцам полигонов платит за вполне реальные тонны. И на практике этих тонн значительно меньше, чем в нормативе. Казалось бы, о каких задержках платежей перевозчикам или сортировочному комплексу может идти речь, если регоператор собирает с людей гораздо больше, чем отдает за реально выполненную работу? И более того, сам же регоператор знает об этом, раз заявляет о несовпадении цифр под объективы телекамер! Но мы имеем то, что имеем. И очень важно подчеркнуть, что, даже получая денег гораздо больше, чем нужно, регоператор не справляется со своей работой – город Орел и районы области утопают в мусоре. А что будет дальше?

Суд да дело

А дальше будет еще интереснее. Накануне издание «FinExpertiza» назвало самые «мусорящие» регионы России и те области, где отходов производят меньше всего. По данным сайта, Орловщина попала в топ-10 регионов с минимальным объемом ТКО на душу населения в 2019 году. Как утверждает «FinExpertiza», каждый житель Орловской области выбрасывает в год всего 1,33 кубических метра мусора. А платят жители по нормативу от 2 до 2,5 кубических метров в год в зависимости от того, в городе живет человек или в сельской местности. Можно доверять подобным рейтингам, можно не доверять. Но к суду у нас доверие однозначное.

По нашей просьбе пресс-служба Орловского областного суда сделала подборку дел, так или иначе связанных с мусорным бизнесом. Одно дело особо привлекло наше внимание. Ведь итог судебного разбирательства, тянущегося еще с 2019 года, мягко говоря шокирующий. Прежде всего – для компании-регоператора и нескольких чиновников. Да-да, тех самых товарищей из «департамента господина Блохина», которые установили нормативы образования отходов, не соответствующие действительности. Тех самых, из-за которых орловцы уже два года как платят за мусор в разы больше положенного. Для жителей (очень хочется на это надеяться) результаты, напротив, ободряющие. Ведь по решению суда, вынесенному в августе нынешнего года, территориальную схему обращения с ТКО придется скорректировать и вписать туда реальные цифры образования ТКО. На основе реальных замеров. Конкретно нас заинтересовало дело № 3а-95/2020 об оспаривании территориальной схемы. Итоговое решение читается как захватывающий детектив. К сожалению, газетный формат не позволяет процитировать его со всеми подробностями, поэтому опустим детальное пошаговое рассуждение, каким образом суд установил, что терсхема не отражает реальные объемы образования отходов. Сразу оговоримся, что требования истцов – «Экограда» и «ЭкоСити» – к департаменту строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области были удовлетворены лишь частично. Но самое важное для жителей содержится в итоговом решении. Цитируем:

«Признать не действующими с момента вступления решения суда в законную силу следующие положения Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Орловской области, утвержденной приказом департамента (…) от 16 сентября 2019 года № 443:

— раздел 4.4. в части графы 5 таблицы 10 (норматив накопления кг/год), показателя средней расчетной плотности ТКО — 129 кг на куб. м. и общего расчетного количества твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Орловской области в течение года, 347 115,98 тонн;

— таблицу 11.1, а также Приложения А1, Б2, Б3 в части количества образуемых твердых коммунальных отходов, определенных с применением норматива накопления кг/год и показателя средней расчетной плотности ТКО».

В решении суда есть еще несколько интересных моментов, но о них мы расскажем в следующих материалах о мусорной реформе. Судя по происходящему, к проблемам с вывозом ТКО в Орловской области нашему изданию придется возвращаться еще не раз.

Сергей Миляхин