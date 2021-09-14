Велодорожки будут делать под дождем и в холода

Орловские власти пообещали до конца года на отремонтированном Болховском шоссе сделать новые тротуары и велодорожки. Напомним, уже в эти выходные синоптики предрекают первое ночное похолодание. Впрочем, ни дожди, ни морозы, судя по заявленным планам, строителям помехой не станут. Поиск подрядчика стартовал на минувшей неделе. А благоустройство пешеходных тротуаров, обустройство велодорожек и модернизацию освещения предстоит выполнить до 20 декабря 2021 года, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В плане работ – воссоздание пешеходных тротуаров как вдоль проезжей части, так и ближе к частным домам. Плиточное покрытие будет укладываться на укреплённое основание, чтобы оно со временем не продавилось автомобилями. Рядом, совмещенные с тротуарами, появятся асфальтовые велосипедные дорожки. Их общая ширина – от 3 до 4 метров: движение – двустороннее, каждая полоса шириной от 1,5 до 2 метров соответственно.

Кроме того, по чётной стороне Болховского шоссе появятся новые опоры освещения – порядка 40 штук. Предстоит также заменить два остановочных павильона и оборудовать ещё три заездных кармана. Во время ремонта планируется вырубка деревьев – сухостойных, аварийных и больных ракит, клёнов, тополей и берёз. Вместо них в сопоставимом количестве появятся декоративные, на дающие плодов, но обильно цветущие яблони.

Объём средств, закладываемых на благоустройство тротуаров и велодорожек, модернизацию освещения – 31,6 млн рублей. Гарантийный срок составит семь лет, такой же, как и на проезжую часть. Подрядчик будет определён в начале октября 2021 года.