Верь глазам и рукам своим

№20 (557) от 12 июня 2019 г.

Орловцы стали участниками необычной акции — в орловском отделении Банка России в рамках «Ночи в музее» всем желающим очень подробно рассказали и показали, как отличить поддельные банкноты от настоящих. Конечно, любой желающий может зайти на сайт ЦБ и познакомиться с защитными признаками денежных знаков, находящихся в обращении. Но ничто не заменит живое общение с людьми. Одно дело чисто теоретические знания и совсем другое, когда человек ни с первого, ни со второго взгляда не может определить, что же у него сейчас в руках – подлинная купюра или фальшивка. Специалисты шаг за шагом, признак за признаком рассказывали пришедшим на «Ночь в музее», куда смотреть и на что обращать внимание. Главное же, гостям сразу давали в руки купюры, чтобы они могли попрактиковаться. Мы решили, что нашим читателям также будет не лишним напомнить, как защититься от подделок.

Например, мало кто знает про степени защиты новых 2000-х купюр. А между тем на специальном поле такой бакноты есть разноцветные цифры. Причем их цвета проявляются, если посмотреть на купюру под острым углом с торца. Но самое удивительное, что если развернуть купюру на 180 градусов и посмотреть с торца на эти же самые цифры, они изменят свой цвет! Эту защиту пока не научились подделывать фальшивомонетчики, а чтобы рассмотреть смену цветов, не нужно ни специального оборудования, ни орлиного зрения.

Что касается 5000-х и 1000-х купюр, то первое, на что нужно обращать внимание — это водяной знак. Подделки имеют либо плохо различимый, либо вообще не различимый водяной знак. Также очень хорошо выручает специальная защитная металлизированная нить. Она то «ныряет» внутрь купюры, то появляется. На подделках такая нить часто просто припрессована сверху. Если провести по такой нити ногтем, то подделку в большинстве случаев удастся поддеть. По настоящей купюре ноготь скользит не цепляясь. При этом экскурсовод обратила внимание, что так можно выявить далеко не все подделки. Есть такие, где нужно поднапрячься. Так, например, на настоящих банкнотах есть микроперфорация, которая выжигается лазером. К сожалению, в большинстве случаев, и на подделках маленькие дырочки не имеют шероховатости. (Признаюсь честно — я поддельную микроперфорацию прочувствовать не смог).

Есть степени защиты, которые проявляются не на просвет, а при изменении угла зрения. Радужные полоски на специальном поле возникают при наклоне банкноты, а в подделках, как правило, радужные цвета либо отсутствуют, либо статичны. Особо хорошо заметена перемещающаяся яркая блестящая полоса на гербе в 5000-х и 1000-х купюрах. А уж как танцуют цифры на металлической ленте 2000-х банкнот— это надо видеть! Реально цифры подпрыгивают и меняют положение. Очень понравился этот «танец» детям, которые так же, как и взрослые, слушали удивительные истории в ходе экскурсии и нескольких мастер-классов. Особо хотелось бы остановиться на секрете 5000-х купюр. К сожалению, их защиту без специального оборудования рассмотреть невозможно.

Но зато с ней не могут справиться и фальшивомонетчики. Сопка (или гора) за плечом памятника на 5000-ой купюре вся выполнена из орнаментов. Кого там только нет! И медведи (сидящие и стоящие), и тигры (тоже в разных позах), и даже осетры! Микрофлора и фауна Дальнего Востока на подделках не воспроизводится. Правда, далеко не все носят с собой сильное увеличительное стекло, чтобы проверить подлинность купюры. Зато на купюрах всегда есть специальные метки для слабовидящих людей. Эти шероховатости тоже необходимо прощупывать, — рассказали гостям «Ночи в музее». И посоветовали проверять купюру не по одному, а как минимум по трем-четырем признакам. На ощупь, на просвет, под разными углами зрения. И обязательно постарайтесь попасть в Отделение Банка России Орел либо на «Ночь в музее», либо на День открытых дверей, чтобы поучиться различать купюры на практике. К сожалению, в орловское отделение Банка России можно попасть лишь два раза в год — весной и осенью. Но поверьте — оно того стоит.

Сергей Миляхин