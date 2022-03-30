Верховский район станет самым «солнечным» в Орловской области

На днях региональный департамент ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения подвел итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики.

Победу одержал проект компании ООО «Новотроицк Солар» по строительству солнечных электростанций (СЭС) суммарной установленной мощностью 10 МВт.

Реализация проекта запланирована в этом году на территории Верховского района.

Объем привлеченных инвестиций составит до 1,5 млрд. рублей. Инвестор провел предпроектные инженерно-геологические изыскания и намерен в кратчайшие сроки начать работы по проектированию и строительству СЭС при активном взаимодействии с АО «Корпорация развития Орловской области».

Это будут две солнечные электростанции по 5 мегаватт, сообщает Корпорация развития Орловской области.