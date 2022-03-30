30 марта 2022



Верховский район станет самым «солнечным» в Орловской области

На днях региональный департамент ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения подвел итоги конкурсного отбора инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики.

Победу одержал проект компании ООО «Новотроицк Солар» по строительству солнечных электростанций (СЭС) суммарной установленной мощностью 10 МВт.

Реализация проекта запланирована в этом году на территории Верховского района.

Объем привлеченных инвестиций составит до 1,5 млрд. рублей. Инвестор провел предпроектные инженерно-геологические изыскания и намерен в кратчайшие сроки начать работы по проектированию и строительству СЭС при активном взаимодействии с АО «Корпорация развития Орловской области».

Это будут две солнечные электростанции по 5 мегаватт, сообщает Корпорация развития Орловской области.

 

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Опубликовано 30 Мар 2022 в 15:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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