Верховскую сгущенку попробуют на Кубе

Осенью прошлого года кубинские специалисты посетили российские предприятия по производству мясной и молочной продукции, заинтересованные в поставках своей продукции на территорию Республики Куба. В числе прочих кубинцы побывали и на «Верховском молочно-консервном заводе».

Верховский молочно-консервный завод успешно прошел инспекцию, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Кубинской стороной принято решение о доступе продукции орловского предприятия (молоко сгущённое) на рынок страны. В соответствии с действующим законодательством Республики Куба, право поставок сохраняется в течение двух лет со дня его получения.

 

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Опубликовано 19 Янв 2018 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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