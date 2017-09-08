Верховскую сгущенку попробуют на Кубе

Осенью прошлого года кубинские специалисты посетили российские предприятия по производству мясной и молочной продукции, заинтересованные в поставках своей продукции на территорию Республики Куба. В числе прочих кубинцы побывали и на «Верховском молочно-консервном заводе».

Верховский молочно-консервный завод успешно прошел инспекцию, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Кубинской стороной принято решение о доступе продукции орловского предприятия (молоко сгущённое) на рынок страны. В соответствии с действующим законодательством Республики Куба, право поставок сохраняется в течение двух лет со дня его получения.