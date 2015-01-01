Верховцы сняли на видео свою «дорогу смерти»

Местный житель снял на видео и разместил на сервисе Ютуб ролик, на котором запечатлена «дорога смерти». Та самая, которая рассмешила чиновников на встрече губернатора Вадима Потомского с доверенными лицами, о чем писало наше издание в №9 (457) от 22 марта 2017 года.

Напомним, эта дорога ведет к районной больнице в поселке Верховье. На встрече с доверенными лицами местная жительница рассказала о том, что многие сложные операции в Верховье не делают, а больных приходится возить в соседние Ливны. Дорога очень сильно разбита. Многие просто не доезжают из-за чего эту трассу и прозвали «дорогой смерти». Когда чиновники узнали, что отремонтировать необходимо «не больше 40 километров» — в зале раздался дружный смех. Отсмеявшись, губернатор поручил совершить увлекательное путешествие от верховской больницы до ливенской зампреду облправительства Александру Ремиге, чтобы оценить объем необходимого ремонта. О последствиях увлекательной поездки ничего не известно. Между тем, ролик из Верховья, опубликовали многие орловские СМИ.