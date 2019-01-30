Верните наши полномочия!

№ № (540) от 30 января 2019 г.

Депутат Орловского горсовета Евгений Косогов выступил с инициативой о возвращении городу Орлу (то есть муниципальной власти) полномочий в градостроительной сфере, которые в бытность губернатором коммуниста Потомского были переданы на региональный уровень. Последствия этой «передачи» горожане до сих пор ощущают на себе – достаточно вспомнить изуродованную улицу Ленина, уничтоженный дом-памятник на улице Гостиной, варварский ремонт сквера Комсомольцев и так далее, и так далее. Градостроительный «беспредел» достиг такой степени, что даже всегда лояльная к вышестоящим чиновникам городская власть признает: полномочия надо возвращать в муниципалитет.

– Еще в декабре прошлого года от имени и по просьбе архитекторов, входящих в Орловскую областную организацию Союза архитекторов России, я направил письменные обращения на имя прокурора Орловской области И.В. Полуэктова и мэра г. Орла В.Ф. Новикова, в которых была подробно расписана незаконная передача полномочий в градостроительной деятельности, которую инициировал и реализовал в 2015 году бывший губернатор Орловской области коммунист Потомский В.В, – рассказал Евегний Косогов «Орловской среде».

– Согласно Конституции РФ, которая гарантирует всем гражданам России право на местное самоуправление, наложен категорический запрет на ограничение прав местного самоуправления со стороны органов государственной власти и их должностных лиц. Действующим законодательством не допускается передача на постоянной основе полномочий и прав местного самоуправления органам региональной государственной власти. При этом статьёй 75 Федерального закона № 131 «Об общих принципах местного самоуправления», которая называется «Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления», предусмотрено только три случая такой передачи:

– если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией представительный орган муниципального образования и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть сформированы в соответствии с настоящим Федеральным законом;

– если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в отношении бюджетов указанных муниципальных образований;

– если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств, либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом.

В нарушение конституционных прав граждан муниципального образования «город Орёл» и процитированных выше статей действующего федерального закона экс-губернатор Орловской области Потомский В.В., до истечения срока полномочий отправленный в отставку, подписал правительственный документ о передаче полномочий в сфере архитектуры, градостроительства и землепользования от органов местного самоуправления городского округа г. Орёл в органы государственной власти региона.

В городе Орле упразднена должность главного архитектора, прекращена деятельность Орловского городского градостроительного совета. Всё это привело к управленческому хаосу и многочисленным нарушениям в градостроительной деятельности на территории г. Орла за истекший период со дня передачи полномочий.

Ныне действующий губернатор Орловской области Клычков А.Е. в нарушение ст.133 Конституции России и действующего законодательства, отдельным постановлением замкнул на себя все вопросы градостроительства и землепользования в г. Орле.

Когда на заседании комитета по строительству горсовета по моей инициативе был рассмотрен данный вопрос о незаконной передаче градостроительных полномочий, присутствующие чиновники администрации г. Орла, а именно заместитель сити-менеджера г. Орла Ванифатов Н.А. и начальник управления градостроительства г. Орла Булгаков В.В. также поддержали нашу инициативу.

К сожалению, мои коллеги – члены строительного комитета – не поддержали внесение данного вопроса в основную повестку заседания горсовета г. Орла, которое состоится 31.01.19 г., а лишь смогли набраться смелости и по итогам заседания профильного комитета написать обращение на имя губернатора Орловской области Клычкова А.Е. и попросить, чтобы он разрешил администрации г. Орла вернуть полномочия в градостроительной деятельности.

Необходимо особо отметить, что на сегодняшний день, по сути, на региональном уровне созданы все условия, чтобы администрация г. Орла не смога эффективно выполнять свои прямые обязанности, так как до сих пор не возвращены на прежний уровень – 15% – отчисления НДФЛ, которые поступали в бюджет г. Орла из регионального бюджета до прихода Потомского В.В. в Орловскую область, а также забраны ключевые полномочия в градостроительной деятельности, которые могли бы принести колоссальные поступления в бюджет г. Орла.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что руководитель администрации г. Орла Муромский А.С. не способен отстаивать интересы исполнительной власти г. Орла, а также интересы жителей г. Орла. По сути, Муромский А.С. является не главой администрации г. Орла, а лишь очередным заместителем губернатора Орловской области Клычкова А.Е. Именно поэтому мы совместно с общественным движением «Граждане Орла» выступили с народной инициативой по возвращению прямых выборов мэра г. Орла, так как считаем, что только всенародно избранный мэр будет отстаивать и защищать интересы жителей г. Орла и будет им подотчетен! Кстати, нам до сих пор не понятна позиция губернатора Орловской области Клычкова А.Е.: он за прямые и всенародные выборы мэра или нет?

Хотелось бы напомнить, что его партийный руководитель Зюганов Г.А. призывает вернуть прямые выборы мэров в России. Он же призывает к социальной справедливости. Но о какой социальной справедливости может идти речь, когда в г. Орле отменили бесплатное питание в школах? В результате маленькие дети, родители которых не могут оплатить платное питание в школе, вынуждены заглядывать в рот тем детям, за питание которых родители могут заплатить. Ведь это классовое расслоение! На самом деле в бюджете г. Орла есть деньги, и их достаточно, чтобы обеспечить бесплатное питание в школах, но это возможно только тогда, когда в муниципальную власть придет честный, грамотный, не причастный к коррупции руководитель.

Что же касается А.Е. Клычкова, то, приехав в Орловскую область, «ярый» коммунист, видимо, слегка позабыл, в какой партии он состоит, так как те антинародные решения, которые реализуются при коммунисте-губернаторе Клычкове А.Е., идут в разрез с политикой КПРФ и интересами жителей региона.

Необходимо подчеркнуть, что его основная задача как губернатора — это рост уровня благосостояния жителей Орловской области путем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, а также наведения порядка в деятельности исполнительной власти Орловской области.

Однако на сегодняшний день происходит обратное, а именно обирание жителей Орловской области, которые получают самый низкий уровень доходов в ЦФО.

Однако, чтобы начать решать вышеперечисленные проблемы в Орловской области, Клычкову А.Е. необходимо последовать примеру отца сингапурской нации Лин Куа Ю, который сказал: «У меня было два пути: Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я выбрал второе…»

От имени и по просьбе жителей г. Орла и Орловской области мы призываем Клычкова А.Е. пойти по втрому пути!

Однако какой путь выберет губернатор Орловской области коммунист Клычков А.Е. покажет время…