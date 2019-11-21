Верните улице Ленина прежний облик

№40 (577) от 27 ноября 2019 г.

Обращение гражданина Малютина к губернатору Клычкову

Андрей Евгеньевич !

Обращаясь к губернатору — действующему высшему должностному лицу области, я предлагал во исполнение ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ГЛАВАМ РЕГИОНОВ принять меры по возвращению заповедной улице Ленина в нашем городе её исторически сложившегося архитектурного облика и планировочной структуры, разрушенных инородными вандалами летом 2016 г. Ответы, подписанные чиновниками от имени высшего должностного лица, не могли не возмутить.

Начну с цитаты из письма С.В. Семиделихина от 1 марта 2018 г. «Напоминаем, что обозначенный в вашей жалобе объект под названием «Ансамбль улицы Ленина» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом культурного наследия, включённым в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации…».

Для непосвящённого в тайны местной истории внешне всё выглядит пристойно и правдиво, но неполная правда — всегда ложь. Уполномоченные чиновники предприняли попытку «вешать лапшу на уши» не только Вам, но и достаточно образованным гражданам города. Смею утверждать, что этот фокус не пройдёт и может иметь самые тяжкие последствия для упомянутых в тексте чиновников. Обстоятельства вынуждают сходу задать несколько прямых вопросов:

Почему до сих пор, начиная с 1985 г., и по чьей вине заповедный «Ансамбль улицы Ленина» не внесён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия?

Кто должен готовить и вносить в правительство региона соответствующие документы?

Кто должен нести ответственность за преднамеренное неисполнение законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия? Для большинства коренных жителей ответ очевиден…

Орловский областной Совет в марте 1999 г. по согласованию с Министерством культуры РФ принял постановление «О заповедной зоне г. Орла» и объявил ул. Ленина на всём её протяжении Заповедной зоной № 2. В её составе 19 памятников истории и культуры, объединённых в единый «Ансамбль ул. Ленина». За прошедшие годы алчные люди много раз пытались откусить кусочки заповедной территории. Одному бизнесмену, ставшему фигурантом уголовного преследования в связи с убийством двух человек, приглянулся сквер рядом с типографией «Труд», где он намеревался обустроить доходное заведение, получив «добро» от мэра В. Уварова. Депутаты в городском совете настояли на передаче дела в Арбитражный суд Орловской области. Судья добросовестно изучила представленные сторонами документы и 10 июня 2003 г. приняла решение вернуть земельный участок, занятый сквером, в собственность города.

На стр. 5 решения записано: «В 1984 г. сотрудники института Ленгипрогор выполнили проект «Охранных зон памятников истории и культуры г. Орла», в котором реализовали идею зонной охраны исторической застройки. Ленинская улица уже тогда была включена в одну из охранных зон.» «И в настоящее время Ленинская — Болховская улица является одной из важнейших составных частей исторического облика древнего Орла».

Таким образом, 10-го июня 2003 г. создан судебный прецедент, защищающий заповедные территории в городе Орле и «Ансамбль улицы Ленина» в частности!

На основе изложенного можно уверенно утверждать, что руководитель областного Управления не выполнил своих должностных обязанностей и своевременно не внёс в государственный реестр охраняемый «Ансамбль улицы Ленина», что помогло властным проходимцам, совершив должностной подлог, в корыстных целях уничтожить историческую планировку дорожного покрытия верхней части заповедной улицы, являющуюся по закону объектом госохраны исторического поселения «г. Орёл» (статус присвоен Правительством РСФСР в феврале 1990 г. и подтверждён частью1 статьи 3.1 Федерального закона № 95 от 5.04.2016 г., подписанного Президентом России).

Почему С. Семиделихин так ревностно утверждает, что «объект под названием «Ансамбль улицы Ленина» не является объектом культурного наследия, включённым в Единый государственный реестр? Что он пытается утаить, спрятать от граждан и от своего непосредственного руководителя?Смотрим Федеральный закон №73 от 25 июня 2002 г. и читаем статью 5.1: «НА ТЕРРИТОРИИ … АНСАМБЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ…ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ И ИНЫХ РАБОТ за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.»

Проведение запрещённых Федеральным законом №73 земляных, строительных, мелиоративных и иных работ в 2016 г. на территории «Ансамбля улицы Ленина» под видом ремонта было официально согласовано Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области в установленном порядке.

А между тем частью 2 пункта 7 ст. 3.1 ФЗ № 73 указано, что «отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в пределах территории объекта культурного наследия, установленных Земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 настоящего Федерального закона».

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЯЗАНЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕСТИ НЕФОРМАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ и помочь городу вернуть заповедной улице не только прежний привлекательный облик, но и дорогостоящую базальтовую брусчатку, украденную в её верхней части во времена мэра Е. Вельковского. Необходимо также процитировать и прокомментировать последний абзац письма Семиделихина: «По многочисленным пожеланиям жителей города Орла и в соответствии с поручением Губернатора Орловской области В.В. Потомского булыжная часть улицы сохранена.»

Вы заметили, как автор пытается обелить и сделать «милостивым благодетелем» самозванного «полковника», высланного за пределы нашей Орловщины, по многочисленным пожеланиям и обращениям жителей города к президенту России? Хорошо известно, что граждане высказывали самые жёсткие требования не прикасаться к базальтовой брусчатке и не менять архитектурный облик заповедной зоны. Больше того, граждане изобличили ближайшее окружение «полковника» в попытке списать и присвоить дорогостоящую базальтовую брусчатку по цене б/у булыжника всего за 390 тысяч рублей, заменив её обычной цементной плиткой. И здесь у С. Семиделихина «нос в пуху», поскольку он лично согласовал демонтаж дорожного покрытия на всем протяжении ул. Ленина.

Андрей Евгеньевич! Вторым по Вашему поручению высокопарно «отстрелялся» начальник областного Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства В.С. Миронов: «Направление деятельности Управления является стратегически верным и осознанным вектором развития в области территориального планирования и градостроительного развития застроенных территорий…». Далее – ни одной буквы об известных фактах уничтожения исторической планировки и архитектурного облика заповедной улицы.

Президент России недавно назвал это «опасным словоблудием чиновников». Должностное лицо областного правительства демонстрирует поразительную неосведомлённость!

На мой взгляд, больше всех на этом поприще преуспел Ваш первый заместитель Злобин, приславший возмутительную отписку от 2 апреля 2018 г. за № М-1076/2 : «Принимая во внимание, что улица Ленина расположена в Заповедной зоне №2 областного центра, представленная муниципалитетом документация на проведение ремонта дорожного покрытия улицы была рассмотрена (в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов культурного наследия) и в установленном порядке согласована.» Далее чиновник, пытаясь доказать гражданам свою компетентность, «набивает» отписку словесной шелухой, ссылаясь при этом на областной закон от 2014 г., который не имеет обратной силы и в любом случае не может отменить часть 2 пункта 7 статьи 3.1 и статью 5.1 Федерального закона №73 от 25 июня 2002г. (…)

Андрей Евгеньевич! В предыдущих обращениях к Вам я прямо говорил о том, что руководитель областного Управления (Семиделихин. – Прим. ред.) несёт персональную ответственность за превращение Заповедной зоны № 2 в кладбище с «гробницами от Вермишяна», и предлагал Вам принять меры для возвращения ей прежнего облика. Не теряю надежды на то, что Вы найдёте в себе силы, чтобы проникнуться чувством собственной ответственности перед ст. 44 ОСНОВНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и в конце концов сумеете образовать рабочую группу из ведущих архитекторов и дизайнеров, которым чужд принцип «чего изволите?», поручите им подготовить заключение, и, опираясь на мнение профессионалов, выйти из тупиковой ситуации.

Решение проблемы лежит на поверхности. Для этого потребуется относительно небольшая сумма. Любой прямоугольный «саркофаг без дна» легко выдёргивается из грунта подъёмным краном небольшой грузоподъёмности. Один подъём с погрузкой на грузовик обойдётся примерно в 2 (две) тысячи рублей. Для очистки ул. Ленина от инородных «гробниц» потребуется порядка 150 тысяч рублей, которые могут быть получены за счёт «премиальных выплат» должностным лицам города и области, своими действиями (бездействием) причинившими вред планировочной структуре и архитектурному облику ансамбля ул. Ленина. Так может быть решена первая часть проблемы.

Вторая часть – возвращение утраченной БАЗАЛЬТОВОЙ брусчатки – должна решаться поэтапно, по мере накопления необходимых средств, и может занять несколько лет. Сейчас особенно важно принять без указания срока исполнения постановление « О возвращении АНСАМБЛЮ ул. ЛЕНИНА прежней ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВКИ и АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ № 2 в соответствии с Основным чертежом «Проекта детальной планировки исторического центра г. Орла» (Ленгипрогор-91).

Это действующий, согласованный Правительством РСФСР документ.

Ваша должность обязывает Вас знать этот документ наизусть! Хранится в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города.

С уважением,

депутат Орловского городского Совета

1-го и 2-го созывов

Ю.И. Малютин

21.11.2019 г.

(публикуется с сокращениями)