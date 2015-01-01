Весеннее половодье в Орловской области начало развиваться по неблагоприятному сценарию

В Орловской области установились теплая погода. Причем плюсовые значения температуры воздуха отмечаются и в дневные, и в ночные часы. А это привело к очень активному таянию снега. За прошедшие сутки колебание уровня воды в реке Ока ниже плотины Орловской ТЭЦ составило около 90 см.

По данным пресс-службы МЧС, в результате регулирования 2 марта произошло повышение уровня воды в реке Оке, что может привести к подтоплению низководного моста между населенными пунктами Касьяновка и Тайное Орловского района. Для сообщения между двумя населенными пунктами существует объезд по маршруту Тайное – Берёзки – Орел, плечо объезда 12 км по дорогам с твердым покрытием. На подъезде к мосту установлены информационные аншлаги, знаки, запрещающие проезд (проход) по мосту.

Напомним, прохождение половодья зависит от множества факторов, а не только от высоты снежного покрова. В частности, от того, какая была осень и начало зимы. Сколько влаги накоплено в снеге, насколько промерзла почва. Но самое главное — это погода в пик паводка. Если ночью нет заморозков — это может привести к серьезным последствиям. Если же ночи холодные и таяние снега «притормаживает», то большая вода уйдет без проблем.