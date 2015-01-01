Весенние палы травы уничтожают маленьких зайчат и прочую живность

В соцсетях появились многочисленные снимки обгоревших зайчат и прочих обитателей полей, пострадавших от весенних пожаров. Горят птичьи гнезда. Гибнут в пламени уникальные первоцветы, которых и так в нашем регионе — кот наплакал. Орловцы с невероятным упорством продолжают каждую весну сжигать сухую траву — только за минувшие сутки спасатели выезжали на тушение сухой растительности 34 раза, — сообщили в пресс-службе МЧС.

К сожалению, жители области продолжают создавать угрозу близлежащим жилым домам, а также людям, страдающим от сильных задымлений. Так, вчера в 17.51 сотрудники ПСЧ-5 выезжали в район аэропорта в Заводском районе города Орла, где было обнаружено загорание сухой травы на площади в 1 га.

Чтобы уследить за обстановкой используются беспилотники и ведется регулярный космический мониторинг по выявлению термоточек. Так, в среду было зафиксировано сразу семь термических точек. По их координатам для контроля обстановки выезжали оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Шесть из них подтвердились. Теперь в отношении виновных в поджоге стерни и несоблюдении правил пожарной безопасности будут составлены протоколы — напоминаем, за сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 1 000 руб. до 1 500 руб., должностных лиц от 6 000 руб. до 15 000 руб., юридических лиц от 150 000 руб. до 200 000 рублей.

 

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Опубликовано 14 Апр 2017 в 16:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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