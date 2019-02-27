27 февраля 2019



Весной не заплачут березы

№7 (544) от 27 февраля 2019 г.

В центре Орла, у храма Михаила Архангела, вырубили более 20 деревьев. Информацию об этом с фотографиями вырубок распространило общественное движение «Граждане Орла» в социальных сетях.

Как видно на снимках, вырубке подверглись живые деревья – ели, березы, рябины, росшие вдоль берега реки Орлик. Теперь от них остались только пеньки и  – как воспоминание – фото, сделанные осенью. Как предполагает одна из пользователей соцсетей, оставившая комментарий  к информации о вырубках, «началась эта вырубка после приезда делегации из Москвы. Уничтожение деревьев происходило несколько дней, быстренько, по утрам. Часам к 10 этих выпиловщиков уже не было! Наверно, это как-то связано с их приездом…Они приехали благоустраивать окружающую среду…»

Напомним, в начале февраля губернатор Клычков встречался с представителями департамента капитального ремонта и архитектурно-строительных компаний города Москвы. Как сообщал официозный портал «Орел-регион», московские специалисты приехали в Орел, чтобы передать свой «огромный опыт по созданию комфортной городской среды». Среди объектов, которые осмотрела делегация, был и сквер Ермолова, находящийся в двух шагах от Михаило-Архангельского храма и набережной Орлика.

«Столичные архитекторы осмотрели городской парк культуры и отдыха, сквер генерала А.П. Ермолова, историко-литературный квартал. Они заметили, что сегодня москвичи уже не могут похвастаться такими роскошными пространствами, открытыми площадями, зелёными зонами, какие увидели в Орле», – рапортовал 7 февраля «Орел-регион».

Очевидно, кому-то показалось, что зеленых зон в Орле слишком много – и их число решили сократить, вырубив деревья на набережной.

Тем временем, как сообщил портал «ИнфоОрел», «на официальном сайте администрации г. Орла была опубликована информация о сносе и высадке зелёных насаждений в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018–2022 годы». То есть появились сведения о грядущих выпиловках и высадке деревьев в рамках благоустройства территорий. Как известно, участок у Успенского (Михаило-Архангельского) собора г. Орла в программу улучшения городской среды в 2019 году не вошёл и даже не планировался к включению в неё».

Когда верстался номер:

Как выяснил портал «ОрелТаймс», разрешение на спил деревьев в сквере Лескова дала возле Успенского собора дала комиссия при Территориальном управлении по заводскому району Орла, которая 30 января провела плановое обследование и выяснила, что ВСЕ произрастающие в сквере деревья находятся в аварийном состоянии. В результате были уничтожены два ясеня, 14 берез, 13 слив, четыре липы, одна яблоня и две рябины. Всего 36 деревьев.

Фото Светланы Свеженцевой

 

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Опубликовано 27 Фев 2019 в 14:18. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 90

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