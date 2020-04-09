Весной в Орле высадят более тысячи молодых деревьев

В настоящее время молодые деревца высаживают в Заводском районе Орла.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работники коммунальных служб работают с соблюдением всех требований санитарной безопасности.

Всего в этом году запланировано высадить пять тысяч саженцев, из них более двух тысяч появятся на месте ликвидированных старых деревьев.

По информации главы Заводского района г. Орла Сергея Седова, озеленительные работы выполнены на ул. Комсомольской, Гостиной, Васильевской и 1-й Посадской. Трёхлетние саженцы липы, клёна и рябины выращены и высажены работниками муниципального предприятия «Зеленстрой».

Озеленительные работы ведутся и в других районах города.

Высадка остальных деревьев запланирована на осень.