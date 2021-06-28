28 июня 2021



Ветеран орловской полиции Иван Носков отметил столетний юбилей

Сотрудники полиции поздравили ветерана МВД СССР со столетним юбилеем.

Благодарность ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Ивану Павловичу Носкову за его многолетнюю службу выразил начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Юрий Гарашко, а также представители администрации города и области, областного совета народных депутатов, сотрудники Росгвардии, военнослужащие и волонтеры.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, Иван Павлович Носков родился 26 июня 1921 года.

Война застала его на Дальнем Востоке, где он учился в кавалерийской школе. Комсорг кавалерийского эскадрона Иван Носков получил назначение в минометный дивизион 117-й стрелковой дивизии.

В боях под Гомелем в ноябре 43-го был ранен немецким снайпером.

С июля 1944-го по январь 1945-го в должности заместителя командира стрелкового батальона по политической части освобождал Пруссию, где и получил третье ранение, после которого проходил реабилитацию в госпитале.

После войны Иван Павлович вместе с семьей переехал в Орёл, где более 25 лет он посвятил службе во внутренних войсках МВД СССР. Среди боевых наград ветерана орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

 

34-летний мужчина подозревается в покушении на убийство отчима
Орловцам пообещали проблемы с ТВ из-за... Солнца
Глазуновские коммунальщики «спрятали» более 3 млн рублей
Опубликовано 28 Июн 2021 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"