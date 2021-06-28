Ветеран орловской полиции Иван Носков отметил столетний юбилей

Сотрудники полиции поздравили ветерана МВД СССР со столетним юбилеем.

Благодарность ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Ивану Павловичу Носкову за его многолетнюю службу выразил начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Юрий Гарашко, а также представители администрации города и области, областного совета народных депутатов, сотрудники Росгвардии, военнослужащие и волонтеры.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, Иван Павлович Носков родился 26 июня 1921 года.

Война застала его на Дальнем Востоке, где он учился в кавалерийской школе. Комсорг кавалерийского эскадрона Иван Носков получил назначение в минометный дивизион 117-й стрелковой дивизии.

В боях под Гомелем в ноябре 43-го был ранен немецким снайпером.

С июля 1944-го по январь 1945-го в должности заместителя командира стрелкового батальона по политической части освобождал Пруссию, где и получил третье ранение, после которого проходил реабилитацию в госпитале.

После войны Иван Павлович вместе с семьей переехал в Орёл, где более 25 лет он посвятил службе во внутренних войсках МВД СССР. Среди боевых наград ветерана орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».